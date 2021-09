Wahlkreis Hamm – Unna II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Hamm – Unna II finden Sie hier. Zum Wahlkreis 145 gehören Lünen, Selm und Werne aus dem Kreis Unna.

Bei der Bundestagswahl 2021 haben über 60 Millionen Wahlberechtigte in ganz Deutschland am 26. September die Möglichkeit, den Kurs der deutschen Politik der nächsten vier Jahre zu bestimmen. Das Bundesgebiet ist dazu in 299 Wahlkreise aufgeteilt, die jeweils etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben sollten. So wird gewährleistet, dass jeder Kandidat, der ein Direktmandat bekommt, die gleiche Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern vertritt.

Den Wahlkreis Unna II bilden die kreisfreie Stadt Hamm und einige Städte und Gemeinden des Landkreises Unna. Wenn Sie wissen möchten, wie die Einwohner im Wahlkreis 145 bei der Bundestagswahl 2021 abgestimmt haben, dann sind Sie hier genau richtig. Unser Datencenter liefert am Tag der Wahl die Ergebnisse, sobald die ersten Zahlen vorliegen.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Hamm – Unna II

Nach der Schließung der Wahllokale, die am 26. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben, beginnen Wahlhelfer in ganz Deutschland mit der Auszählung der Stimmen. Unser Datencenter informiert darüber, an welche Kandidaten und Parteien die Bewohner des Wahlkreises Hamm – Unna II ihre Stimmen vergeben haben.

Jeder Wahlberechtigte hat bei der Bundestagswahl 2021 zwei Stimmen. Die Erststimme wird auf dem Wahlzettel links vergeben und gilt einem Kandidaten, während die Zweitstimme einer Partei gilt und auf der rechten Seite des Zettels angekreuzt wird. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis erhalten ein Direktmandat und damit einen Sitz im Bundestag. Je mehr Zweitstimmen eine Partei bekommt, desto mehr Sitze im Parlament darf sie besetzen.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 145 mit Lünen, Selm und Werne

Jeder der 299 Wahlkreise in Deutschland schickt über die Erststimmen einen Kandidaten als Abgeordneten in den Bundestag. Aus diesem Grund sollen alle Wahlkreise etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben - jeder auf diese Weise gewählte Abgeordnete soll die gleiche Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern vertreten. Um auf die entsprechenden Bevölkerungszahlen zu kommen, werden deshalb Landkreise, Städte und Gemeinden aufgeteilt oder zusammengefasst. Den Wahlkreis 145 bilden die Stadt Hamm und Teile des Kreises Unna. Welche Orte in dem Wahlkreis vertreten sind, entnehmen Sie der folgenden Übersicht:

Hamm (178.967) - in Klammern jeweils die Einwohnerzahlen (Stand Dezember 2020)

(178.967) - in Klammern jeweils die Einwohnerzahlen (Stand Dezember 2020) Lünen (85.838)

(85.838) Selm (25.802)

(25.802) Werne (29.588)

Die übrigen Städte des Landkreises Unna befinden sich im Wahlkreis Unna I.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Hamm – Unna II der vergangenen Wahl

235.213 wahlberechtigte Menschen wohnten während der vergangenen Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis Hamm - Unna II. Von ihnen gaben 171.524 ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 72,9 Prozent entspricht.

Direkt in den Bundestag zog mit 36,4 Prozent der Stimmen Michael Thews von der SPD ein. Die zweitmeisten Stimmen erhielt mit 35,2 Prozent Sylvia Jörrißen von der CDU.

Die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 145 im Überblick:

SPD : 31,5 Prozent

: 31,5 Prozent CDU : 30,3 Prozent

: 30,3 Prozent AfD : 11,2 Prozent

: 11,2 Prozent FDP : 10,4 Prozent

: 10,4 Prozent Die Linke : 7,0 Prozent

: 7,0 Prozent Grüne: 5,3 Prozent

Sonstige: 4,3 Prozent

(AZ)

