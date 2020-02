vor 37 Min.

Das ist der Sohn von Armin Laschet - oder auch: Ryan Gosling aus Aachen

Die Ähnlichkeit zwischen Joe Laschet, dem Sohn von Armin Laschet, und dem Hollywood-Star Ryan Gosling, ist verblüffend. Wie der Politiker-Sohn zum Mode-Influencer wurde.

Von Margit Hufnagel

Dass er mit seinem Image hadert, kann man über Johannes Laschet nicht sagen: Mit dunkler Sonnenbrille, coolem Blick, schmal geschnittenen Anzügen und einer großen Portion Lässigkeit posiert er für die Kamera. Der „Ryan Gosling von NRW“ wird der 30-Jährige genannt – und die Ähnlichkeit des Rheinländers mit dem Hollywoodstar ist tatsächlich so frappierend, dass sogar das amerikanische Time-Magazin schon über ihn berichtet hat. Ein bisschen anstrengend sei es schon, erzählte Laschet den US-Journalisten – aber immer noch besser, als mit Danny DeVito verwechselt zu werden.

90.000 Follower hat Johannes „Joe“ Laschet auf Instagram, er arbeitet als Model, gilt als Influencer. Daneben studiert er an der Uni Bonn Jura. Und manchmal berät er seinen Vater, den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und Kandidaten für den CDU-Vorsitz, in Modefragen. Krawattentipps lasse er sich von seinem Sohn geben, erzählte Armin Laschet kürzlich.

Armin Laschet und sein Sohn sind Fans von Alemannia Aachen

Das Verhältnis der beiden ist eng. „Ich habe das bei vielen Freunden in meiner Schulzeit mitbekommen, dass die mehr rebelliert haben“, sagte Joe Laschet in einem Interview mit der GQ. „Ich selbst war aber fast immer mit meinem Vater einer Meinung. Und dieses Revoluzzer-Gen habe ich anscheinend gar nicht in mir.“

Vater und Sohn teilen die Leidenschaft für den Fußballklub Alemannia Aachen. In die Politik zieht es den Influencer hingegen nicht. Seine Leidenschaft gilt der klassischen Herrenmode. „Die Mode ist meine Berufung“, sagt Laschet junior. Statt Turnschuhen und Jogginghosen trägt er maßgeschneiderte Anzüge und teure Lederschuhe – ein moderner Dandy, der viele Frauenherzen höherschlagen lässt. Doch Joe ist bereits vergeben: Seine Freundin Andrea Böhringer begleitet ihn immer wieder auf Events.

Joe Laschet ist in Aachen aufgewachsen

Aufgewachsen ist Joe Laschet gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern Julius und Eva in einer Reihenhaussiedlung in Aachen. Der Vater wurde in den Bundestag gewählt, da war Joe gerade einmal fünf Jahre alt. Seine Mutter ist gelernte Buchhändlerin. „Das typische Familien-Abendessen gab es bei uns nicht“, erzählte der Blogger. Seine Freizeit verbrachte er mit der Pfarrgemeinde im Zeltlager und in Skifreizeiten.

Ein Jahr verbrachte er als Schüler an einer amerikanischen High-School. Damals habe das auch angefangen mit den Ryan-Gosling-Vergleichen. Im Jahr 2015 entdeckte er die Plattform Instagram für sich, machte dort auch Firmen auf sich aufmerksam. Die nutzen die Reichweite des gut aussehenden Politikersohnes gerne. Anfang Februar hatte Johannes Laschet sein Debüt auf dem Laufsteg: In Köln lief er auf der Party des Printen-Herstellers Lambertz.

