Die Miete wird immer mehr zum großen Schuldenrisiko

... wo habt ihr denn die 7,27€/m² her !? ... schaut mal in die gängigen Immo-Seiten ... 8,50€ bis 11,50€ kalt ist mittlerweile in Augsburg "normal" ... und weil alle das Problem erkannt haben, verhökert Augsburgs Rathaus brav weiter an Immo-Spekulanten; und der Zuzug der (Raum) Münchner verteuert den Markt nochmals für die Augsburger Löhne/Gehälter ... wenn man dann noch den Verkauf des Industrie-Tafelsilbers nach Asien (und die damit einhergehend weiter ansteigende, in By höchste, Arbeitslosenquote) bedenkt, dann darf man sich nicht wundern, dass Augsburg sich in den letzten 15 Jahren zum Armenhaus Bayerns entwickelt hat ...

