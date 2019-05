vor 1 Min.

Kanzler Kurz will Entlassung von Innenminister Kickl vorschlagen

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz steht in der Regierungskrise unter Druck. Nun muss wohl auch Innenminister Herbert Kickl gehen.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird in der schweren Regierungskrise dem Bundespräsidenten die Entlassung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vorschlagen. Nach dem Skandal-Video von Ibiza brauche es nun "vollständige Transparenz" und "lückenlose Aufklärung", sagte Kurz am Montagabend in Wien.

