vor 34 Min.

Klimaschutz kostet: Das macht die Diskussion nun ehrlicher

Es ist gut, dass der Druck der Straße Wirkung zeigt. Doch die politische Aufgabe braucht einen kühlen Kopf.

Von Margit Hufnagel

Wie weit die Liebe der Deutschen zur Natur geht, wird sich schon bald zeigen: Die Politik dreht gleich an mehreren Stellschrauben, um zu zeigen, dass sie den Klimawandel ernst nimmt. Der Druck der Straße wirkt also. Aber er kostet eben auch – und das wird die bisweilen stark aufgeheizte Debatte ehrlicher machen.

Wenn Fliegen billiger als Bahnfahren ist, läuft etwas schief

Keine Frage: Solange es billiger ist, das Flugzeug zu nehmen als die Bahn, läuft etwas gewaltig schief. Doch schon diese Erkenntnis zeigt, dass es alleine mit ein paar zusätzlichen Abgaben nicht getan sein wird. Was es braucht, ist ein Konzept, das das Thema Mobilität als Ganzes in den Blick nimmt.

Das den Klimaschutz mit Wirtschaft und Wohlstand verschränkt. Keine leichte Aufgabe. Doch weitermachen wie bisher, das haben inzwischen die meisten begriffen, ist keine Alternative. Trotzdem aber erfordert die Aufgabe einen kühlen Kopf.

Denn so berechtigt etwa der hitzige Protest der „Fridays for future“-Bewegung ist, so schnell wird dabei vergessen, dass vieles von dem, was dort gegeißelt wird, eine Errungenschaft ist: Fliegen verbindet die Welt und damit die Menschen.

