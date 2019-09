19:23 Uhr

Türkei-Gesuch: Duisburger sitzt seit Wochen in Slowenien fest

Ismet Kilic sitzt seit Wochen in Slowenien auf Ersuchen der Türkei in Haft.

Ein türkischstämmiger Duisburger wird bei seiner Urlaubsreise auf Ersuchen der Türkei in Slowenien festgenommen. Nun droht ihm die Auslieferung.

Ein türkischstämmiger Duisburger sitzt auf Ersuchen der Türkei seit Wochen in Slowenien in Haft - eine Freilassung gegen Kaution scheiterte. Das berichteten der Anwalt von Ismet Kilic, Klaus Spiekermann, die Ehefrau Nurgül Gülsen Kilic und der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko (Linke), die von einem politisch motivierten Verfahren sprachen. Kilic befinde sich nun schon seit rund zwei Monaten in Haft, ihm drohe die Auslieferung. Anfragen der Deutschen Presse-Agentur bei den zuständigen slowenischen Ministerien dazu blieben am Freitag unbeantwortet.

Eine Freilassung gegen Kaution wird abgelehnt

Kilic sei bei seiner Urlaubsrückreise mit der Familie von Kroatien am 26. Juli auf Antrag der Türkei in Slowenien festgenommen worden. Er sei zunächst in einem Gefängnis in der slowenischen Hafenstadt Koper in Untersuchungshaft genommen worden, seit 4. September befinde er sich dort in Auslieferungshaft, schilderten seine Frau und sein Anwalt der dpa. Eine Freilassung gegen eine Kaution von 50.000 Euro sei in der vergangenen Woche abgelehnt worden, sagte Spiekermann. Bereits zuvor war am 22. August ein Antrag auf Haftentlassung gescheitert, wie aus einem Beschluss des Kreisgerichts in Koper hervorgeht.

Ismet Kilic wird als Mitglied einer terroristischen Vereinigung verdächtigt

Ismet Kilic wird Anwalt Spiekermann zufolge von der Türkei vorgeworfen, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung zu sein. Er sei Ende der 1990er Jahre von der Türkei nach Deutschland geflüchtet, habe hier Asyl erhalten und sei seit 2008 deutscher Staatsbürger. Linke-Politiker Hunko sagte, Kilic sei in den 1990er Jahren als Gewerkschafter aktiv gewesen. "Der türkische Staat missbraucht den Terrorismus-Vorwurf, um gegen Aktivisten, Kritiker und Oppositionelle im weitesten Sinne vorzugehen." Kilic - von Beruf Tierarzt und in Deutschland Taxiunternehmer - ist nach Auskunft seiner Ehefrau in schlechtem Zustand und hat an Gewicht verloren.

Zuvor hatten einige Medien über den Fall berichtet. Er erinnert an den des Regimegegners Dogan Akhanli, der 2017 auf Gesuch der Türkei als angeblicher Terrorist in Spanien festgesetzt worden war. (dpa)

