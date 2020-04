vor 17 Min.

US-Vorwahlen 2020: Kandidaten und alle Termine - Primary in Wisconsin

Die US-Vorwahlen 2020 laufen. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Start, Termine, Ablauf und den Kandidaten Joe Biden und Bernie Sanders.

Von Daniel Flemm

Die US-Vorwahlen halten die Vereinigten Staaten von Amerika traditionell bereits lange vor dem eigentlichen Wahltermin in Atem - so auch 2020. Dabei stehen besonders die Kandidaten der oppositionellen Demokratischen Partei im Fokus: Sie wollen Amtsinhaber Donald Trump von der Republikanischen Partei aus dem Weißen Haus vertreiben.

Doch wann ist der Start der US-Vorwahlen 2020? Wann sind die Termine in den einzelnen Bundesstaaten? Welche Kandidaten treten an und wie ist der Ablauf der Vorwahlen? Alle Infos finden Sie hier bei uns im Überblick.

Ablauf der US-Vorwahlen 2020: Wie funktionieren "Primary" und "Caucus"?

In den meisten Staaten der USA werden die Vorwahlen als "Primary" abgehalten. "Primaries" ähneln normalen Wahlen, werden von den Bundesstaaten organisiert und stehen häufig nur solchen Wählern offen, die sich für eine Partei registriert haben. In einigen Staaten können Wähler einer Partei auch bei anderen Parteien mitabstimmen.

Einige Staaten halten die Vorwahlen als "Caucuses" ab. Ein "Caucus" ist eine von der jeweiligen Partei organisierte, lokale Abstimmung, bei der es auch Diskussionen und Vorträge gibt. Bei beiden Formen nominieren die Wähler letztlich Wahlleute, die auf den Parteitagen für den jeweiligen Kandidaten stimmen sollen.

Start und Termine der US-Vorwahlen 2020: Wann finden die "Primaries" und "Caucuses" statt?

Die US-Vorwahlen starteten mit den "Caucuses" in Iowa, eine Woche später gab es die erste "Primary" in New Hampshire. Bei uns finden Sie alle Termine im Überblick:

Termin Bundesstaat Demokratische Vorwahl Republikanische Vorwahl 3.2.20 Iowa Caucus Caucus 11.2.20 New Hampshire Primary Primary 22.2.20 Nevada Caucus - 29.2.20 South Carolina Primary - 3.3.20 ("Super Tuesday") Alabama Primary Primary Amerikanisch Samoa Caucus - Arkansas Primary Primary Kalifornien Primary Primary Colorado Primary Primary Maine Primary Primary Massachusetts Primary Primary Minnesota Primary Primary North Carolina Primary Primary Oklahoma Primary Primary Tennessee Primary Primary Texas Primary Primary Utah Primary Primary Vermont Primary Primary Virginia Primary - Demokraten in Übersee Primary - 8.3.20 Puerto Rico - Primary 10.3.20 Idaho Primary Primary Michigan Primary Primary Mississippi Primary Primary Missouri Primary Primary North Dakota Primary Washington Primary Primary 12.3.20 Jungferninseln - Caucus 14.3.20 Guam - Caucus Nördliche Marianen Caucus - Wyoming - Caucus 17.3.20 Arizona Primary - Florida Primary Primary Illinois Primary Primary Nördliche Marianen - Caucus Ohio Primary Primary 24.3.20 Amerikanisch Samoa - Caucus Georgia Primary Primary 27.3.20 North Dakota - Caucus 29.3.20 Puerto Rico Primary - 4.4.20 Alaska Primary - Hawaii Primary - Louisiana Primary Primary Wyoming Caucus - 7.4.20 Wisconsin Primary Primary 28.4.20 Connecticut Primary Primary Delaware Primary Primary Maryland Primary Primary New York Primary Primary Pennsylvania Primary Primary Rhode Island Primary Primary 2.5.20 Guam Caucus - Kansas Primary - 5.5.20 Indiana Primary Primary 12.5.20 Nebraska Primary Primary West Virginia Primary Primary 19.5.20 Kentucky Primary Primary Oregon Primary Primary 2.6.20 Washington D.C. Primary Primary Montana Primary Primary New Jersey Primary Primary New Mexico Primary Primary South Dakota Primary Primary 6.6.20 Jungferninseln Caucus -

Nach dem Ende der US-Vorwahlen am 6.6.20 treffen sich die Demokraten vom 13. bis zum 16.7.20 zum Nominierungsparteitag in Milwaukee, Wisconsin. Die Republikaner wollen Donald Trumps Kandidatur bei ihrem Parteitag vom 24. bis zum 27.8.20 in Charlotte, North Carolina, offiziell machen.

Joe Biden und Bernie Sanders: Diese Kandidaten der Demokraten treten bei den US-Vorwahlen 2020 an

Die Frage, wer sich für die Präsidentschaftswahlen aufstellen lässt, elektrisiert die US-Amerikaner traditionell bereits lange vor dem eigentlichen Wahltag. Für die Demokraten sind nur noch Ex-Vizepräsident Joe Biden und Senator Bernie Sanders im Rennen. Andere Kandidaten wie Elizabeth Warren, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg und Tulsi Gabbard haben sich zurückgezogen.

Joe Biden : Der im Ausland wohl bekannteste Kandidat ist der ehemalige Vizepräsident Joe Biden . Der 77-Jährige tritt nach 1988 und 2008 zum dritten Mal an. Allerdings könnte sein Alter zum Problem werden: Er wäre mit dann 78 Jahren der bei Amtsübernahme älteste Präsident. Zwischen 1973 und 2009 saß Biden für den Staat Delaware im US-Senat , zwischen 2008 und 2016 diente er unter Barack Obama als Vize. Er führt die nationalen Umfragen an.

Der im Ausland wohl bekannteste Kandidat ist der ehemalige Vizepräsident . Der 77-Jährige tritt nach 1988 und 2008 zum dritten Mal an. Allerdings könnte sein Alter zum Problem werden: Er wäre mit dann 78 Jahren der bei Amtsübernahme älteste Präsident. Zwischen 1973 und 2009 saß für den Staat im , zwischen 2008 und 2016 diente er unter als Vize. Er führt die nationalen Umfragen an. Bernie Sanders : Auch der langjährige Abgeordnete und Senator von Vermont , Bernie Sanders , würde den Altersrekord brechen: Der Parteilinke wäre bei Amtsübernahme 79. 2016 unterlag er der späteren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in den Vorwahlen nur knapp.

Vorwahlen der Republikaner: Keine Gegenkandidaten mehr für Donald Trump

Mit Joe Walsh und Bill Weld waren zwei Partei-Konkurrenten bei den Vorwahlen der Republikaner gegen Donald Trump angetreten - beide haben sich mittlerweile aber zurückgezogen.

Wie laufen die Nominierungsparteitage der Demokraten und Republikaner ab?

Die Nominierungsparteitage im Juli und August bestätigen lediglich die Ergebnisse aus den Bundesstaaten - der Bewerber, der die meisten Wahlleute auf sich vereinen kann, wird also Kandidat für die Präsidentschaft. Entscheidend können allerdings die sogenannten "Superdelegates" sein - Wahlleute, die aus der Parteiprominenz rekrutiert werden und gemeinhin im Sinne der Parteilinie abstimmen. Im Anschluss beginnt der eigentliche Wahlkampf, der sich vom Spätsommer bis zum Wahltermin am 3.11.20 hinzieht.

