Politischer Flutschaden: Wie immer mehr Politiker unter Druck geraten

Unterschätzen von Gefahren und fragwürdige Urlaube: Das Krisenmanagement der Flutkatastrophe im Ahrtal holt Malu Dreyer und ihre Ex-Ministerin Anne Spiegel ein.

Am Anfang war der Lacher. Heute herrscht große Einigkeit darüber, dass der damalige Union-Spitzenkandidat Armin Laschet mit einem feixenden Gesicht im Flutkatastrophengebiet im Ahrtal sich und seine Partei wohl um die Kanzlerschaft brachte. Die Bilder von Laschet im Hintergrund einer Rede, mit der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Flutopfern Trost zusprach, markierten zumindest den Wendepunkt in den Umfragen.

Laschet zog damals den örtlichen CDU-Landrat Frank Rock damit auf, dass er das Staatsoberhaupt nur mit „Herr Steinmeier“ und nicht als „Herr Bundespräsident“ begrüßt habe, wie er nach der Wahl erzählte. Rock konterte ihm, der Grund sei seine Überraschung gewesen, dass Steinmeier in Wirklichkeit „so klein wie du“ sei.

Erster Rücktritt in NRW

Nicht nur Laschet wurde inzwischen Opfer des Verhaltens während der Flutkatastrophe, das man freundlich deplatziert nennen dürfte. Inzwischen bemühen sich parteiübergreifend damalige Verantwortliche, sich für ihren Umgang mit der Flutkatastrophe zu rechtfertigen. Doch der politische Flutschaden wird immer größer: Vergangene Woche gab es den ersten Rücktritt. Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, bei der die CDU um ihre Regierungsbeteiligung fürchtet, musste Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ihren Posten räumen.

Zuvor war im Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags bekannt geworden, dass die CDU-Politikerin wenige Tage nach der Flutkatastrophe mit weiteren Regierungsmitgliedern ihrer Partei auf Mallorca den Geburtstag ihres Mannes feierte. Inzwischen wird „Mallorca-Gate“ für CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst beim Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD in den Umfragen zum schweren Ballast: Nur mit der CDU als stärkste Partei kann er sich bei der Wahl im Mai Hoffnungen auf den Verbleib im Amt machen.

Untersuchungsausschuss bis um Mitternacht

Auch Wüsts rheinland-pfälzische Amtskollegin Malu Dreyer hat inzwischen ihre Nöte mit dem Krisenmanagement ihrer Landesregierung. Bis kurz vor Mitternacht musste die SPD-Politikerin am vergangenen Freitag im Untersuchungsausschuss des Mainzer Landtags zu kritischen Fragen der Opposition Rede und Antwort stehen.

In Rheinland-Pfalz kam es zu schweren Versäumnissen und Fehlentscheidungen. Inzwischen ermittelte die Justiz gegen den damaligen CDU-Landrat von Ahrweiler, Jürgen Pföhler, und einen seiner Mitarbeiter, zu spät den Katastrophenfall ausgelöst zu haben. Die Landtagsopposition kreidet Dreyer und ihren Ministern an, in den Stunden des 14. und 15. Juli nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben. „Das Ausmaß der Flutkatastrophe an der Ahr war am Mittwoch, dem 14. Juli, noch nicht abzusehen“, verteidigte sich Dreyer.

Anne Spiegel war in der Katastrophennacht unerreichbar

Am heftigsten steht die damalige Grünen-Umweltministerin und heutige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel in der Kritik. Ein Katastrophenschutz-Sachverständiger soll im Untersuchungsausschuss laut Berichten der Ministerin vorgehalten haben, dass sie als Umweltministerin in die Geschichte eingegangen wäre, wenn sie ihre Aufgabe ähnlich wie Helmut Schmidt in Hamburg 1962 oder Matthias Platzeck bei der Oderflut 2002 erfüllt hätte.

Doch Spiegel war in den entscheidenden Stunden unerreichbar: Laut Medienberichten rief ihr grüner Staatssekretär am Abend des 14. Juli um 22.24 Uhr und am 15. Juli um 7.52 Uhr vergeblich bei ihr an.

Grünen-Ministerin Spiegel: "Bitte noch gendern ansonsten Freigabe.“

Spiegels Ministerium, dem der Hochwassermeldedienst untersteht, unterschätzte die Gefahr fatal: In einer Ministeriumspressemitteilung am Nachmittag, als das Landesumweltamt längst vor Pegeln jenseits des „Jahrhunderthochwassers“ 2016 warnte, ließ sich Ministerin Spiegel mit den Worten wiedergeben: „Wir nehmen die Lage ernst, auch wenn kein Extremhochwasser droht.“ Die Rhein-Zeitung zitierte unter Berufung auf SMS-Protokolle die Autorisierung der Pressemitteilung durch die Ministerin: „Konnte nur kurz draufschauen, bitte noch gendern CampingplatzbetreiberInnen, ansonsten Freigabe.“

Nun gerät die Grünen-Ministerin erneut unter Druck: Nur rund zehn Tage nach der Flutkatastrophe brach Spiegel zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich auf, wie die rheinland-pfälzische Regierung einen Bericht der Bild am Sonntag bestätigte. Spiegel sei aber ständig erreichbar gewesen und habe per Video an Kabinettssitzungen teilgenommen und den Urlaub unterbrochen, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen.

Merz fordert Entlassung der Familienministerin

Die CDU ist empört. „Eine Landesministerin, die während dieser schweren Katastrophe vier Wochen Urlaub macht, setzt die falschen Prioritäten“, sagte Landesparteichef Christian Baldauf. Der Bundesvorsitzende Friedrich Merz geht noch weiter: „Es beweist sich erneut: „Für Frau Spiegel waren Urlaub und das eigene Image wichtiger als das Schicksal der Menschen an der Ahr“, sagte der CDU-Chef, „der Bundeskanzler muss sie entlassen.“