Gaskrise

Energie als Kriegswaffe: Wie meistern wir den nächsten Winter?

Plus Von Einsparmaßnahmen gehört haben die meisten schon mal, doch was können Verbraucherinnen und Verbraucher konkret unternehmen – und ist das nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Von Margit Hufnagel

Alarmstufe, Notfallplan, Rationierungen – der Sommer 2022 legt gerade so manche Selbstverständlichkeit in Trümmer. Dass die Deutschen eben nur die Heizung aufzudrehen bräuchten, damit die Wohnstuben schön warm werden, ist eine davon. Der russische Präsident setzt Energie als Kriegswaffe ein. Vier Monate vor Beginn der Heizperiode wird immer klarer: Ohne zusätzliche Einsparungen dürfte das Gas knapp werden. Doch was bringt es überhaupt, wenn Privathaushalte auf ihren Energieverbrauch achten – ist der Verbrauch des Einzelnen nicht ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zur Industrie? Nein, sagen Experten – in einer Situation wie dieser zähle jeder Versuch und jedes Prozent. Und dann rechnen sie vor, was viele schon so oft gehört und doch nicht wirklich verinnerlicht haben.

