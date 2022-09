Eine haarige Sache: Wie Söder und Laschet über Hofreiters Frisur streiten

Noch nicht einmal eine Lästerei über die Haarpracht des Grünen kann die beiden Rivalen aus der Union versöhnen.

Mit Parteitagen ist das ja so eine Sache. Auf der einen Seite sind die streng durch-choreografierte Veranstaltungen, die vor allem dazu dienen, sich selbst gegenseitig zu vergewissern, dass die eigene Partei die beste ist und alle anderen keine Ahnung haben. Staatsmännische Reden werden gehalten, wichtige Posten verteilt. Auf der anderen Seite hat so ein Parteitag immer auch etwas von einer Klassenfahrt. Wer steht mit wem in der Ecke? Wer schwätzt hinten in der letzten Reihe, während sich vorne ein einsamer Redner abmüht? Und natürlich geht es auch darum, wer wie aussieht. Das ist bei der Union nicht viel anders. Nun ist es so, dass besonders CSU-Chef Markus Söder seit Jahren immer in die gleiche Witze-Kiste greift, wenn er einen guten Gag braucht. Weil: Worauf, wenn nicht auf die Frisur oder eher Nicht-Frisur des Grünen Anton Hofreiter sollten sich die Konservativen einigen können in einer Welt, in der so vieles ins Wanken geraten ist?

So reagiert Laschet auf Söders Witz

Er halte Hofreiters Bekenntnis zur Bundeswehr erst dann für glaubwürdig, wenn der sich einen „ordentlichen, militärischen Haarschnitt“ zulege, witzelte Söder. Das Plenum johlte. Und doch wäre die Union nicht die Union, wenn sie sich nicht sogar darüber in die, nunja, Haare kriegen könnte. Armin Laschet, Ex-Kanzlerkandidat und Söder-Intimfeind, konterte prompt auf Twitter: „Wir erleben einen schrecklichen Krieg in Europa. Zeitenwende heißt Gemeinsamkeiten zu suchen über Parteigrenzen hinweg. Wenn @ToniHofreiter die Regierung kritisiert und sich für die Ukraine einsetzt, nehme ich ihm das ab, auch ohne ,ordentlichen, militärischen Haarschnitt‘.“ Pikant dabei der Hashtag: #stil.