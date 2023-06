Mode im Mini-Format: So winzig ist die kleinste Handtasche der Welt

Ein New Yorker Designer hat ein so kleines Exemplar erschaffen, dass man eine Lupe braucht, um sie zu finden.

Die Wege der Menschen sind bisweilen unergründlich. Und da wollen wir an dieser Stelle gar nicht über jene sprechen, die freiwillig solch exotischen Hobbys wie Heavy-Metal-Kreuzfahrten frönen und sich acht Tage lang Dauerlärm auf hoher See aussetzen. Oder die es für eine gute Idee halten, mit den kleinen Kindern im Schlepptau am Samstagmittag "mal kurz" zu Ikea zu gehen. Nein, heute wollen wir über etwas sprechen, das Faszinosum und Mysterium zugleich ist. Mode.

Nun muss man nicht Heidi Klum sein, um sich selbst bei der ein oder anderen geistigen Unzulänglichkeit in diesen Fragen zu erwischen. Da sind die Schuhe, die man speziell für diesen einen Anlass gekauft hat. Der Haken: Der Anlass ist einer, bei dem man weder laufen noch stehen muss – sondern nur sitzen. Weil: der Absatz ist zu hoch, die Spitze zu spitz, man kann fast fühlen, wie sich die Knochen deformieren. Aber dieser Glitzer! Oder die Hose – überhaupt: Hosen! – die ganz bestimmt irgendwann wieder passt, halt dann, wenn man sich entscheidet, komplett auf Nahrungsaufnahme zu verzichten. Also nie.

Die Tasche des Künstlerkollektivs MSCHF passt durch ein Nadelöhr

Kennen Sie? Alles harmlos! Das New Yorker Künstlerkollektiv MSCHF hat eine Handtasche kreiert, für die das Wort "mini" neu definiert werden muss. Sie misst 657 x 222 x 700 Mikrometer und würde damit durch das Loch einer Stopfnadel passen. Nun ist damit zumindest das Problem gelöst, dass man am Ende doch wieder den halben Hausstand in die Tasche packt und auf schmerzenden Schultern durch die Stadt schleppt. Es sei eben Kunst, erklärt der Designer sein Objekt. Und welcher Banause wollte da widersprechen.

Nur eine Schwierigkeit könnte sich daraus ergeben. Bislang ist es ja eher die Herausforderung, IN der eigenen Tasche etwas zu finden – künftig braucht man eine Lupe, um die Tasche an sich zu finden.

