Gedenkstätten-Direktor Wagner: "Die AfD wird sich nicht selbst entzaubern"

Jens-Christian Wagner leitet die KZ-Gedenkstätten-Stiftung Buchenwald und Mittelbau-Dora in Thüringen. Er betreibt Aufklärungsarbeit gegen Rechtsextremismus und erklärt den Aufstieg der AfD im Osten.

Herr Wagner, die rechtsextreme Thüringer AfD unter Björn Höcke kommt, je nach Umfrage, für die Landtagswahl im kommenden Jahr auf Werte zwischen 34 und 37 Prozent. Wie kann das noch weitergehen?



Jens-Christian Wagner: Wenn man von 37 Prozent ausgeht und die Parteien abzieht, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern – das könnten theoretisch nächstes Jahr die Grünen und die FDP sein –, dann ist man schon ganz dicht an der absoluten Mehrheit, und das muss uns riesige Sorgen machen. Aber selbst wenn es "nur" 33 Prozent der Sitze im Thüringer Landtag wären, hätte die AfD eine Sperrminorität in vielerlei Hinsicht, etwa was Verfassungsänderungen anbelangt oder Ernennung von Richtern.

Wie würde sich das auf die Gedenkstättenarbeit auswirken?



Wagner: Es ist Alarmstufe Rot, auch für uns. Nicht nur, weil wir es seit Monaten mit einer Welle von Übergriffen auf die Gedenkstättenarbeit zu tun haben, sondern auch, weil wir wissen, dass die AfD das gesellschaftliche Klima geschaffen hat, in dem diese Schmierereien, abgesägte Gedenkbäume und dergleichen, stattfinden. Wir haben weltweit eine Verschiebung der Diskurse, einen Rechtsruck, aber in Deutschland ist die Relevanz einer solchen Verschiebung noch einmal eine ganz andere als in einem Land, das keine faschistische Vergangenheit hat.

Zunächst als Außenlager Dora des KZ Buchenwald, wurden im späteren KZ-Komplex Mittelbau 60.000 Menschen gefangen gehalten. 20.000 Menschen verloren ihr Leben. Foto: Dominik Durner

Alarmstufe Rot auch deshalb, weil die Finanzierung der Gedenkstätten Ländersache ist?



Wagner: Auch, ja, aber das macht mir tatsächlich nicht die allermeisten Sorgen. Sondern, dass wir es mit einer autoritären, demokratiefeindlichen und in Thüringen besonders radikalen Partei zu tun haben, die möglicherweise ab September nächsten Jahres eine wie auch immer geartete Regierungsverantwortung in Thüringen hat. Der Einfluss auf unsere Arbeit könnte dann über Geld gehen, das kann aber auch über die Gremien gehen. Unser Stiftungsratsvorsitzender etwa ist der für Kultur zuständige Minister. Im Szenario der wie auch immer gearteten Regierungsverantwortung wäre das im Bad Case ein Minister, der von Gnaden der AfD regiert, und im Worst Case ein Minister, der von der AfD kommt.

In der öffentlichen Debatte werden die AfD und der Rechtsruck gerne als Problem der östlichen Bundesländer gesehen.



Wagner: Ich glaube, dass die DDR-Prägung eine große Rolle spielt: In ihrer eigenen Wahrnehmung standen sie entweder auf der Seite der Sieger oder der Opfer, jedenfalls nicht auf der Seite der Täter. Deswegen hieß auch die allererste Ausstellung, die 1966 in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora eröffnet wurde, "Die Blutspur führt nach Bonn". Dieses Narrativ hat natürlich dazu beigetragen, dass es in der früheren DDR keine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus beziehungsweise der eigenen Mitverantwortung gegeben hat. Damit möchte ich den Westen überhaupt nicht reinwaschen: Da hat es keine ansatzweise ausreichende justizielle Auseinandersetzung gegeben, bis in die 80er-Jahre hinein hat man sich mit Schuldabwehr hervorgetan, auch mit Geschichtsrevisionismus. Aber es gab diesen gesellschaftlichen, soziokulturellen Schnitt mit der Studentenbewegung 1968. Das hat zu einer umfassenden Liberalisierung geführt, und diese Liberalisierung wurde dann dem Osten 1990 sozusagen aufgestülpt. Das hat Abwehrreflexe freigesetzt, die merken wir jetzt sehr stark.

Warum drückt sich das dann als Zuspruch für die AfD aus?

2013 war Höcke ein Mitbegründer des Thüringer AfD-Landesverbandes, war also von Beginn an der rechtsextremen Unterwanderung der damals noch einigermaßen gemäßigt konservativen Partei beteiligt.



Wagner: Diese Unterwanderungsstrategie ist etwas, was Rechtsextreme ganz bewusst fahren. Da spielt das "Institut für Staatspolitik" als Denkfabrik der Neuen Rechten eine starke Rolle, wo Höcke ein- und ausgeht und sich dort von Möchtegern-Intellektuellen wie Götz Kubitschek ideologisch den Weg weisen lässt. Da geht es ganz stark darum, die kulturellen Räume zu erobern, um dann mit der kulturellen Hegemonie die machtpolitischen Räume zu erobern.

Björn Höcke wird 2024 als Spitzenkandidat der AfD in die Thüringer Landtagswahl gehen. Höcke darf gerichtsfest als "Faschist" bezeichnet werden. Foto: Martin Schutt, dpa (Archivbild)

Ein Teil der AfD-Politik ist es, die eigenen Themen so hinzudrehen, als würden sie gegen "Eliten" vorgehen.



Wagner: Ja, aber auch mit Begrifflichkeit zu arbeiten. Das meine ich auch mit dem Kampf um die kulturelle Hegemonie, die funktioniert ganz besonders über die Sprache. Am Ende hat sozusagen derjenige die Macht, der die Sprache kontrolliert. Ich glaube, auch deswegen gibt es diesen auf den ersten Blick völlig absurden Kampf gegen das Gendern und die Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache.

In Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt gibt es bereits den ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeister überhaupt. Der hatte zur Wahl noch versprochen, Kita-Gebühren abzuschaffen. Jetzt musste er die Gebühren sogar erhöhen. Inwiefern kann so etwas helfen, die AfD zu entzaubern?



Wagner: Ich glaube, wir sind nicht gut beraten, zu sagen: "Ach, soll die AfD in Regierungsverantwortung kommen, dann sieht man schon, dass das alles nicht funktioniert." Die AfD wird sich nicht selbst entzaubern, sie wird die Macht nutzen, um unser politisches System umzukrempeln. Die sicherere Variante ist es allemal, zu verhindern, dass sie überhaupt in Regierungsverantwortung kommt. Gerade deshalb ist es wichtig, im Vorfeld ihre Argumentation auseinanderzunehmen und auf den Kern dieser Argumentation zu verweisen, nämlich eine menschenfeindliche, extrem rechte und geschichtsrevisionistische Ideologie.

Zur Person: Jens-Christian Wagner ist Historiker und seit 2020 Direktor der Gedenkstättenstiftung Buchenwald und Mittelbau-Dora. Wagner wurde 1966 in Göttingen geboren, er wuchs im niedersächsischen Herzberg am Harz und einige Jahre in Chile auf. Seine Dissertation verfasste er 1999 über das Konzentrationslager Mittelbau-Dora, dessen Gedenkstätte er von 2001 bis 2014 leitete.