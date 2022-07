Interview

15.07.2022

Georg Nüßlein über Maskenaffäre: "Ich habe viel verloren, was mir wichtig war"

Plus Der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein spricht zum ersten Mal über die Maskenaffäre. Er kritisiert die Ermittler und seine frühere Partei.

Von Rudi Wais

Herr Nüßlein, am 25. Februar letzten Jahres hat der Generalstaatsanwalt Ihr Bundestagsbüro durchsucht. Vorwurf: Bestechlichkeit. Das war das Ende einer fast 20-jährigen Politikerkarriere. Wie geht es Ihnen heute damit?



Georg Nüßlein: An jenem Morgen hat mich der Nachrichtensender n-tv gefragt, ob gerade mein Bundestagsbüro durchsucht wird. Ich erinnere mich an meine scherzhafte Antwort: „Ich suche zwar manchmal etwas, aber bisher noch ohne behördliche Unterstützung.“ Erst einige Zeit danach lief die Generalstaatsanwaltschaft auf … Da standen die Kameras längst vor meinen Büros und meinem Privathaus. Die Ereignisse dieses Tages haben mich zutiefst erschüttert. Und es wird noch eine Weile dauern, bis ich zur alten Form zurückfinde. Da hilft meine zwischenzeitlich erwiesene Unschuld nur wenig – oder wenn mir wohlmeinende Freunde sagen: „Du bist in guter Gesellschaft: vom ehemaligen Bundespräsidenten Wulff bis zum populären österreichischen Bundeskanzler Kurz, alle nach demselben System …“ Sei’s drum. Ich habe viel verloren, was mir wichtig war. Viele Menschen sagen „zu Recht“. Damit muss ich lernen umzugehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen