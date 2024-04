Islamismus

Islamisten-Demo in Hamburg: Was ist ein Kalifat?

Auf einer islamistischen Demo in Hamburg haben Teilnehmende Plakate mit der Aufschrift "Kalifat ist die Lösung" hochgehalten. Was bedeutet die Forderung?

"Kalifat ist die Lösung" lautete eine der Parolen, die am Wochenende auf der islamistischen Demonstration in Hamburg gerufen wurden. Doch was genau ist ein Kalifat?

Von Victoria Schmitz