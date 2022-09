Alarmismus als Politik-Ersatz? Weniger warnen, mehr machen!

Plus Immer mehr Politiker begnügen sich damit, Probleme nur zu benennen, anstatt sie zu lösen. Das ist bequem und bringt Aufmerksamkeit, ist aber halt auch ein bisschen dürftig.

Nur, damit Sie nachher nicht sagen, man hätte Sie nicht gewarnt: In diesem Kommentar könnte es mehr um die Warnung vor Problemen gehen als um deren Lösung. Das mag auf den ersten Blick etwas unbefriedigend erscheinen, aber es spiegelt einen unseligen Trend in der deutschen Politik wider. Ständig warnt irgendwer irgendwo vor irgendetwas.