Alternativen zur russischen Energie-Importen: Es gibt keine saubere Lösung

Erst brachte Söder die Atomkraft ins Spiel, nun das Fracking. Das alles zeigt vor allem eines: Wie abhängig Deutschland in dieser Frage ist.

Der Krieg in der Ukraine hat den Europäern eine Rechnung präsentiert, die sie so nicht erwartet hatten. Und egal, wie sie die drehen und wenden – sie muss bezahlt werden, in welcher „Währung“ das auch sein mag: Deutschland kann Putin weiter Milliarden für seine Energie überweisen und unterstützt damit einen Kriegstreiber. Oder Deutschland akzeptiert einen massiven Einbruch seiner Wirtschaft, weil der Industrie Energie fehlt. Oder Deutschland überdenkt seine eigenen Tabus und versucht, unabhängiger zu werden in Energiefragen. Egal, wie sich das Land entscheidet, eine wirklich saubere Lösung gibt es in der aktuellen Krisensituation nicht.

Denkverbote sollte es in der Krise nicht geben

Insofern ist auch der Reflex von Ministerpräsident Markus Söder verständlich, das Thema Fracking wieder auf den Tisch zu bringen. Denkverbote sollte es in Krisen ohnehin nie geben. Und doch gilt gerade in diesem Fall, dass die Rezepte von gestern nicht die Lösung der Probleme von heute und morgen sein werden. Fracking ist unter Klima-Gesichtspunkten höchst umstritten. Deutschland – und das ist wohl das Einzige, was mit Sicherheit vorhergesagt werden kann – stehen noch schwierige Debatten bevor. Denn die Hoffnung, dass sich das Problem von allein löst, ist die naivste von allen.

Lesen Sie dazu auch