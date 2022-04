Bauen ist zu teuer: Was jetzt passieren muss

Mit neuen Vorschriften und strengeren Vorgaben für die Energieeffizienz ist die Politik schnell bei der Hand. Dabei müsste sie dringend an anderer Stelle Entlastung schaffen.

Ein Haus zu bauen oder eine Eigentumswohnung zu finden kostet Zeit, Nerven – und immer mehr Geld. Bauen in Deutschland: das ist ein ständiger Wettlauf gegen steigende Preise, den Grundstücksmangel und die Folgekosten politischer Entscheidungen. Dass ab dem Jahr 2024 zwei Drittel der Heizleistung bei neu eingebauten Anlagen aus erneuerbaren Energien stammen müssen, ist dafür nur ein besonders anschauliches Beispiel. Zu wenig alternative Brennstoffe, zu wenig qualifizierte Handwerker, zu viele Probleme mit der Logistik: So einfach, wie es bei den Grünen oft klingt, wird der Abschied vom Erdgas als der mit Abstand wichtigsten Heizenergie nicht.

Hausbau teuer, Entlastung wichtig

Das perfekte Öko-Haus, bestens gedämmt, die Erdwärme nutzend und mit einem eigenen Solarkraftwerk ausgestattet, kann sich kaum noch jemand leisten in Deutschland. Umso wichtiger wäre es, an anderer Stelle Entlastung zu schaffen: Bei der Grunderwerbsteuer, bei den vielen Nebenkosten von der Beurkundung bis zum Einmessen des Gebäudes, bei den strengen Auflagen, die Gemeinden machen. Auch deshalb wohnen in kaum einem Land in Europa weniger Menschen in den eigenen vier Wänden.

