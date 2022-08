Deutschland hat keine andere Wahl als China zu ertragen

Plus Wenn das Land seinen Wohlstand sichern will, kommen Sanktionen gegen Peking nicht infrage. Daran ändert auch der Taiwan-Konflikt nichts.

Wann er denn, wurde Kanzler Olaf Scholz kürzlich gefragt, zum Antrittsbesuch nach China reise? Der Regierungschef setzte sein wissendes Lächeln auf und erklärte, dass er dies sicherlich tun werde, Reisepläne aber noch nicht bekannt geben könne. Er habe die Situation im Griff, signalisierte Scholz, der um Peking bisher einen Bogen gemacht hat. Dabei drängt die Zeit.