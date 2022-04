Krieg gegen die Ukraine

12:04 Uhr

Wie kommen die deutschen Panzer an die ukrainische Front?

Die Menschen in der Ukraine hoffen auf westliche Unterstützung. Doch auf die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine folgt nun eine logistische Herausforderung. Panzer wie der Gepard und andere große Waffensysteme müssen erst mal ins Land und weiter an die Front gebracht werden.

Plus Russland kann kaum Erfolge erzielen – es wird schwieriger für Putin. Auch weil die westlichen Partner der Ukraine an Militärhilfe deutlich zulegen. Doch das schwere Gerät liefern sie nur bis zur Grenze.

Von Margit Hufnagel

Zwei ganze Monate sind vergangen, seit der russische Präsident Wladimir Putin seine Soldaten in die Ukraine einmarschieren ließ. Seither hat sich die Lage für ihn merklich verschlechtert. Sind die Truppen des Kreml schon bisher am erbitterten Widerstand der Ukrainer gescheitert, wurde in dieser Woche die militärische Hilfe des Westens für Kiew noch einmal massiv ausgebaut. Nicht nur die deutsche Regierung hat erstmals die Lieferung schwerer Waffen erlaubt. Die USA schieben ein 33 Milliarden-Dollar-Paket an. 20 Milliarden davon sollen für Militärhilfe genutzt werden, etwa 8,5 Milliarden für wirtschaftliche Hilfe. „Wir müssen das tun“, sagte Präsident Joe Biden.

