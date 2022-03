Krieg in der Ukraine

Anfeindungen und Angst: Was der Krieg mit Russen in Augsburg macht

Plus Seit Putin die Ukraine überfallen hat, ist auch das Leben seiner Landsleute bei uns ein anderes. Manche trauen sich nicht mal mehr, öffentlich Russisch zu sprechen.

Von Michael Stifter und Paul Wiese

Der Krieg in der Ukraine ist für die allermeisten Russinnen und Russen in Deutschland nicht ihr Krieg, dennoch bekommen ihn viele im Alltag zu spüren. Die Anfeindungen häufen sich. Mancher vermeidet es lieber, in der Öffentlichkeit russisch zu sprechen. Zu groß ist die Befürchtung, mitverantwortlich gemacht zu werden für das, was Wladimir Putin entfacht hat.

