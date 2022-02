Österreich

vor 14 Min.

Skandal-Chats: Wie bei der ÖVP Jobs vergeben werden

Plus Die Schlagzeilen um die ÖVP nehmen kein Ende. Nun geht es um Spezl-Wirtschaft. Und auch Sebastian Kurz mischt mit. Was macht das mit den Menschen in Österreich?

Von Werner Reisinger

„Es ist so ein spektakulär schönes Land, in dem wir leben“ – so meldet sich Karl Nehammer vergangene Woche via Facebook aus seinem Skiurlaub. Auf dem Foto: schneebedeckte weiße Gipfel, das Ehepaar Nehammer Arm in Arm vor einem wolkenlosen blauen Himmel. Ein winterliches Postkartenmotiv. Eben echt österreichisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

