05:00 Uhr

Wie korrupt war das System Sebastian Kurz in Österreich?

Bis vor einem Jahr war Sebastian Kurz Kanzler in Österreich. Nun wird eine Anklage gegen den gefallenen ÖVP-Star immer wahrscheinlicher.

Plus Er war der jüngste Regierungschef weltweit. Jetzt wird es für den Ex-Kanzler eng, weil ihn ein Vertrauter schwer belastet. Die neue Regierung sitzt die Affären aus.

So hatte sich das Sebastian Kurz gewiss nicht vorgestellt. Wie man es von ihm gewohnt ist, hatte er alles akribisch vorbereitet, es sollte ein großer Auftritt werden. Kurz, der bis vor einem Jahr Kanzler in Österreich war, wollte reden. Nicht über sein neues Leben nach der Politik. Nicht über seinen neuen Job oder darüber, dass er, seit Sohn Konstantin auf der Welt ist, natürlich auch mal Windeln wechselt, wie er es zuletzt in Interviews erzählt hat.

