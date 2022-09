Ostalgie

"Zusammengehörigkeit war früher besser": Beim Moped-Treffen den Osten verstehen

Viele bunte Simson-Mopeds im brandenburgischen Germendorf: Das Ostalgie-Treffen auf einem Fußballplatz organisierte der Klub „Kultvögel“. Seinen Mitgliedern geht es dabei um mehr als um die in der DDR einst so beliebten Kleinkrafträder.

Plus Wirtschaftskrise, Abwanderung, wütende Proteste – Ostdeutschland gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Wer die Menschen dort besser verstehen will, sollte mal zu einem Moped-Treffen nach Brandenburg fahren.

„Tja, der Osten lebt“, sagt Guido Beussel und bockt ein sonnengelbes Moped auf. Es ist ein Simson Kleinroller 51 aus dem Jahr 1981, besser bekannt unter dem Namen „Schwalbe“. Beussel setzt seinen altertümlichen Halb-Helm ab, brennt sich eine an und blickt um sich, als wolle er seine Worte unterstreichen. Auf dem Sportplatz in Germendorf, einem Ortsteil von Oranienburg, stehen über 800 Mopeds und Motorräder aus einem Land, das es nicht mehr gibt und das doch weiterlebt. Die meisten hören auf Vogelnamen. Neben den Schwalben gibt es noch Spatzen, Stare, Habichte und Sperber. Sie zwitschern aber nicht, sondern scheppern und hämmern. Rängtängtängtäng.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

