Putsch in der Türkei: Eine Mutter kämpft für ihren inhaftierten Sohn

Plus Melek Cetinkaya demonstriert für türkische Kadetten, die nach dem Putschversuch 2016 inhaftiert wurden – darunter ihr Sohn. Sie weigert sich, Angst zu haben.

Wenn sie nichts anderes mehr tun kann, geht Melek Cetinkaya auf die Straße und schreit. „Eines Tages werdet auch ihr Gerechtigkeit brauchen“, brüllt sie die Passanten auf der Flaniermeile von Ankara an. „Auch ihr alle, die ihr dazu schweigt, dass unschuldige Jugendliche seit Jahren eingesperrt sind.“