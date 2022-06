USA

Was es für Amerikanerinnen bedeutet, wenn das Abtreibungsrecht gekippt wird

Angela Fremont demonstriert in New York gegen ein Abtreibungsverbot.

Plus Schon bald könnte das oberste Gericht der USA das vergleichsweise liberale Abtreibungsrecht aufheben – mit weitreichenden Folgen. Eine Frau erinnert sich an ihr Trauma.

Von Karl Doemens

Auch 53 Jahre danach fällt es ihr schwer, über das Erlebte zu reden. Angela Fremont erzählt dennoch, wie sie als 18-Jährige ungewollt schwanger wurde und dann von einer Bekannten eine Telefonnummer bekam, die sie auf Umwegen zu einem dreckigen Schuppen am Ende einer Schotterpiste in Alabama führen sollte. Als sie die Pritsche beschreibt, auf der ihr dort eine Frau einen Schlauch durch die Vagina bis in den Gebärmutterhals schob, kann Fremont nur mühsam die Fassung bewahren. „Es war furchtbar“, sagt sie.

