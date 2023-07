Welche Länder gehörten zur Sowjetunion?

Im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands in der Ukraine ist immer wieder von Ländern der ehemaligen Sowjetunion die Rede. Doch welche Staaten gehörten damals zur Sowjetunion?

Vor mehr als 30 Jahren zerbrach mit der Sowjetunion ein Zusammenschluss von zahlreichen Staaten, was zu großen Veränderungen in Europa und der Welt führte. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 ist die ehemalige Sowjetunion wieder verstärkt zu einem wichtigen Gesprächsthema und Teil von geschichtlichen Debatten geworden. Auch heute ist ihr Erbe und ihre Geschichte noch in vielen Ländern präsent. Doch welche Länder gehörten damals zur Sowjetunion? Wir geben den Überblick.

Diese Länder gehörten früher zur Sowjetunion

Die Sowjetunion bestand von 1922 bis 1991 und wurde auch UdSSR genannt. Die Abkürzung stand für "Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken". Zur Union gehörten diese Staaten, die nach dem Fall der Sowjetunion unabhängig wurden:

Russland

Ukraine

Belarus (ehemals Weißrussland )

(ehemals ) Usbekistan

Kasachstan

Georgien

Aserbaidschan

Litauen

Republik Moldau (ehemals Moldawien )

(ehemals ) Lettland

Kirgisistan (ehemals Kirgisien )

) Tadschikistan

Armenien

Turkmenistan (ehemals Turkmenien )

(ehemals ) Estland

Mit einer Fläche von über 22 Millionen Quadratkilometern war die Sowjetunion damals das größte Land der Erde und stieg nach dem Zweiten Weltkrieg neben den USA zur zweiten Supermacht der Welt auf. Im 2. Weltkrieg gehörte die UdSSR den Alliierten an. Die Sowjetunion wurde 1991 aufgelöst, woraufhin die Union in 15 neue unabhängige Staaten zerfiel (siehe Liste).

