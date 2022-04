Wirtschaft

vor 31 Min.

Wie Unternehmen der Region an gerissenen Lieferketten leiden

Nichts geht mehr: Im größten Frachthafen der Welt in Shanghai stauen sich derzeit etwa 300 Containerschiffe.

Plus Audi stellt die Logistik um, Rational spricht von „massiven Engpässen“: Firmen leiden am Containerstau in Shanghai. Und es könnte noch schlimmer kommen.

Von Fabian Huber

Deutsche Unternehmen befinden sich im Dauerkrisenbekämpfungsmodus. Am Freitag legte das Münchner Ifo-Institut neueste Zahlen vor, nach denen 75 Prozent der befragten Industriefirmen im April über Probleme bei der Beschaffung von Rohstoffen und Materialien klagten. Das sind zwar etwas weniger als im März, aber „von einer durchgreifenden Entspannung kann nicht gesprochen werden“, sagt Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

