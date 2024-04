Nur durch einen Tunnel erreichbar: Drei Aktivitäten in Campione del Garda

Campione ist eine von vielen kleinen Ortschaften direkt am Gardasee. Drei Sehenswürdigkeiten und Unternehmungen, die sich bei einem Besuch besonders lohnen.

Der kleine Ort Campione del Garda liegt umgeben von steilen Felswänden direkt am westlichen Ufer des Gardasees südlich von Limone. Campione gehört zur Gemeinde Tremosine und ist der einzige Ortsteil, der nicht auf der Hochebene liegt, sondern an dessen Fuß auf einer Landzunge direkt am Wasser. Dadurch ist der kleine Ort, der vor allem bei Seglern und Kite-Surfern beliebt ist, nur durch einen Tunnel oder ein Schiff erreichbar.

Die historische Kirche in Campione del Garda

Direkt an den steilen Felswänden gelegen, befindet sich die Kirche Sant Ercolano, die zum Ende des 18. Jahrhunderts errichtet worden ist. Durch ihre geringe Größe ist sie laut tremosinesulgarda.it für Gottesdienste zu klein gewesen und im 20. Jahrhundert in eine Bäckerei umgewandelt worden. Im Jahr 1901 ist eine neue, größere Kirche in Campione gebaut worden, die den gleichen Namen bekommen hat. Das Innere der Kirche ist schlicht gehalten. Es gibt vereinzelte Fresken und ein Hauptaltarbild.

Entspannen am einzigen Strand von Campione del Garda

Der einzige Strand in Campione del Garda ist ein beliebter Ort für Kite-Surfer und Segler. Aber auch Urlauber, die sich am Wasser entspannen wollen, sind hier richtig. Vor Ort gibt es eine Liegewiese, einen Picknickbereich, eine Bar und eine Toilette, wie gardasee.de berichtet. Nur wenige Meter entfernt, gibt es zudem einen gebührenpflichtigen Parkplatz.

Wanderung von Campione nach Pregasio

Der Wanderweg 267 gehört vielleicht nicht zu den beliebtesten Wanderwegen am Gardasee, doch auch diese Tour lohnt sich. Er beginnt in Campione und führt direkt nach Pregasio, einem Ort, der auf der Hochebene liegt. Um den Anfang des Wanderweges zu finden, beginnen Wanderer am besten auf dem Hauptplatz Piazza Arringhi, überqueren eine kleine Brücke und sehen dann die ersten Stufen des Weges, wie auf auf-den-berg.de berichtet. Von dort aus gehen Wanderer hunderte Stufen bergauf. Zwischendurch wird der anstrengende Aufstieg mit Blicken auf den Gardasee oder in die Schlucht belohnt. Nach rund einer Stunde Gehzeit erblicken Wanderer Pregasio, wo sie in verschiedenen Restaurants einkehren können.

Wer dann noch nicht genug vom Wandern hat, kann noch rund 40 Minuten nach Pieve laufen. Dort befindet sich direkt am Ortseingang das Hotel Paradiso, das direkt an der Abbruchkante der Klippe gebaut worden ist. Wanderer können dort auf einer vorstehenden Aussichtsplattform 300 Meter über dem Gardasee die Aussicht genießen.

