Winterfahrplan der Deutschen Bahn: Was sich für Reisende ändert

<<VON

MARIA REICHENAUER

vor 25 Min.

@ Herr Wildegger

"denn die Politiker jeder Ära, werden für Ihre gemachten Fehler, leider nicht zur Verantwortung gezogen."



Würde man da bei den CDU/CSU-geführten Regierungen anfangen, vor allem bei den Versäumnissen der letzten 16 Jahre, da käme einiges zusammen.<<



Sie wissen aber schon (NEIN, Sie unterdrücken das bewusst) dass in diesen 16 Jahren, meistens auch die SPD mit dabei war in der Groko und das alles so mit abgesegnet hat. Was glauben Sie, was denn in den anderen Regierungen in anderen Bundesländern, oder jetzt in der neuen Ampel-Regierung alles falsch gemacht wird und noch falsch gemacht werden wird, ohne dass jemals die verantwortlichen Minister aus den 3 einzelnen Parteien dafür zur Verantwortung gezogen werden!



Träumen Sie ruhig Ihren "tiefgrünen Traum" weiter, vielleicht wird es auch für Sie mal ein "böses Erwachen" geben!

Schönen Tag Ihnen noch.

