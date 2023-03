Empanadas – was für eine würzige Erinnerung an Mexiko

Empanadas, gefüllte Teigtaschen, sind ein Klassiker der mexikanischen Küche. Sie schmecken heiß und kalt und können auch außergewöhnlich gefüllt werden.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst.

Vorfreude auf Mexiko

Es ist ja gar nicht eine einzige Sache, die Mexiko so besonders macht. Natürlich: der Strand von Cancún, die Ruinen von Chichén Itzá und all die anderen Sehenswürdigkeiten sind ohne Frage besondere Erlebnisse. Aber eigentlich ist es doch die Lebensfreude, es sind die Farben, die Sprache und die Kultur, die eine Reise nach Mexiko so besonders machen. Also erst einmal treiben lassen durch die Straßen, hier und da ein paar Worte und ein Lachen aufschnappen – nichts abhaken, alles aufsaugen und ein bisschen Leichtigkeit tanken. So startet man in den Mexiko-Urlaub.

Das Rezept für Empanadas

Zutaten für Empanadas mit Kürbisfüllung (ca. 15 Stück). Für den Teig: 4 bis 5 Eiswürfel, 33 g Weizenmehl, ½ TL Backpulver, Salz, 170 g kalte Butter, 3 Eier, 2 ½ EL Weißweinessig, 2 EL Milch, Mehl zum Arbeiten.

Für die Füllung: 1 kleiner Hokkaidokürbis, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 3 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer, ½ TL gemahlener Kreuzkümmel, 2 – 3 Msp. Zimt, ¼ TL gemahlener Oregano, 100 ml Gemüsebrühe, 3 – 4 EL eingelegte Jalapeno-Chiliringe, 1/3 Bund Koriandergrün, 200 g Schafskäse (Feta), 2 – 3 Msp. Chipotle-Chilipulver.

Zubereitung: Für den Teig Eiswürfel und 100 ml kaltes Wasser in einen Messbecher geben. Mehl und Backpulver sieben, mit ½ TL Salz mischen. Butter in kleinen Würfeln daraufgeben, alles zwischen den Fingern zügig zu Bröseln zerreiben – es dürfen Butterstückchen bleiben. Nicht kneten. Zwei Eier, Essig und 100 ml Eiswasser verquirlen, sofort zum Teig geben. Zuerst mit der Gabel verrühren, dann mit den Händen zu einem lockeren, leicht klebrigen Teig verarbeiten. Nicht zu kräftig kneten.

Für die Empanadas keine Kürbisschale verwenden

Den Kürbis schälen, er muss dabei nicht hundertprozentig sauber geputzt sein, trotzdem sollte keine Schale verwendet werden. Anschließend den Kürbis vierteln, Kerne und Fasern entfernen, dann das Fruchtfleisch auf der Gemüsereibe grob raspeln. Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln bei niedriger Hitze goldgelb dünsten. Gegen Ende den Knoblauch zugeben und kurz mitdünsten. Die Temperatur erhöhen, den Kürbis untermischen und 1 bis 2 Minuten braten, bis er leicht zusammenfällt und eventuell bräunt. Mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Zimtpulver und Oregano würzen. Die Brühe zugießen, durchrühren und bei niedriger bis mittlerer Hitze unter Rühren nochmals 3 bis 4 Minuten braten, bis der Kürbis weich und die Flüssigkeit verdunstet ist. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen.

Die Jalapeno-Chiliringe abtropfen lassen und grob hacken. Koriandergrün waschen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und grob hacken. Den Schafskäse trocken tupfen und mit einer Gabel grob zerbröckeln. Alles unter den Kürbis mischen, eventuell nochmals mit Salz, Pfeffer und Chili abschmecken.

Der Teig sollte dünn ausgerollt werden

Den Backofen auf 185 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Teig rund 3 bis 4 Millimeter dünn ausrollen, etwa 10 cm große Kreise ausstechen. Mit ein wenig Abstand zueinander auslegen. Je eine Hälfte des Randes 1 – 2 cm breit mit Eiweiß bepinseln.

Je 1 – 2 TL Füllung in die Mitte geben, zusammenklappen und fest andrücken. Mit der Ei-Milch-Mischung bepinseln, Empanadas dann im heißen Ofen (Mitte) in etwa 25 Minuten goldbraun braten. Herausnehmen, kurz auf dem Blech stehen lassen, dann auf einem Kuchengitter noch kurz abkühlen lassen und dann warm servieren.

Das Rezept stammt aus dem Buch „Viva Mexiko“, EMF-Verlag, 160 S., 9,99 Euro.