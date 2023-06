Erst flanieren, dann dinieren! Fast wie in Piräus

Griechenland ist näher als man denkt. Mit einer gegrillten Dorade und dem typischen Spinatreis ist man gefühlt fast schon am Meer.

In unserer Serie "Hungrig auf die Welt" wollen wir Ihr Fernweh füttern. Regelmäßig ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Die Vorfreude auf Griechenland

Die Griechen machen es einem ja spielend vor, wie es geht mit der Entschleunigung. In der Taverne sitzen, Backgammon beziehungsweise Tavli spielen und den heißen Tag im Schatten aufs Gemütlichste vorbeiziehen lassen. So könnte man es machen und am Abend dann, zur großen Zeit des Flanierens, mit der Straßenbahn von Athen nach Piräus an den Hafen fahren. Mit flanieren! Die Jachten bestaunen und irgendwann köstlichen kalten Frappé trinken. Die Akropolis kann noch einen Tag warten. Wäre jetzt viel zu hektisch.

Das Rezept für Spinatreis mit gegrillter Dorade

Zutaten für vier Personen: Für den Fisch: ½ Bund Oregano, 2 Stiele Petersilie, 2 Stiele Dill, 4 Knoblauchzehen, 2 Bio-Zitronen, 60 ml Olivenöl, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 4 Doraden (à 400 g; küchenfertig)

Lesen Sie dazu auch

Für den Reis: 400 g junger Spinat, 1 große Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 150 g Langkornreis, 4 EL Olivenöl, 100 ml trockener Weißwein, ca. 500 ml Gemüsefond, 1 Bio-Zitrone, 4 Stiele Dill, 2 Frühlingszwiebeln, Salz, Pfeffer aus der Mühle. Dazu ein Grillkorb für Fische.

So geht's: Für den Fisch Kräuter waschen, trocken schütteln, fein hacken. Knoblauch schälen. Zitronen heiß waschen, trockenreiben und halbieren. Zwei Hälften in Scheiben schneiden, die restlichen auspressen. Zitronensaft, Olivenöl und Oregano verrühren, zwei Knoblauchzehen dazupressen. Kräftig salzen und pfeffern. Restlichen Knoblauch in Scheiben schneiden. Die Fische waschen, trockentupfen, auf beiden Seiten viermal schräg einschneiden, innen und außen mit etwas Zitronenöl bepinseln. Mit Zitronenscheiben, Knoblauch und übrigen Kräutern füllen. Den Grill anheizen.

Für den Reis den Spinat waschen und in Streifen schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. Den Reis gründlich waschen, in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. In einem Topf 2 EL Olivenöl erhitzen und Zwiebelwürfel darin bei mittlerer Hitze goldgelb dünsten. Knoblauch hinzufügen, kurz mitdünsten, dann den Reis kurz mitgaren. Alles mit Wein ablöschen und die Flüssigkeit verkochen lassen. Den tropfnassen Spinat darin unter Rühren zusammenfallen lassen. So viel Gemüsefond hinzugießen, dass alles knapp bedeckt ist, leicht salzen und zugedeckt bei mittlerer Hitze sanft köcheln lassen, bis der Reis die Flüssigkeit aufgenommen hat.

Inzwischen die Fische in einen Grillkorb legen und auf dem heißen Grill pro Seite 8 bis 10 Minuten grillen, bis sie gebräunt und gar sind. Dabei nochmals von jeder Seite mit Zitronenöl bestreichen.

Für den Reis die Zitrone heiß waschen, trockenreiben, Schale abreiben und den Saft auspressen. Dillspitzen grob hacken. Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Frühlingszwiebeln und Zitronenschale unter den Reis heben und kurz mitgaren. Dill und 2 EL Zitronensaft unterrühren. Mit Salz, Pfeffer abschmecken.

Den Reis auf Tellern anrichten und mit dem übrigen Olivenöl beträufeln. Den Fisch dazu servieren und mit Zitronenöl beträufeln.

Übrigens: Der Reis Spanakorizo zählt zu den unverwechselbaren Gerichten der griechischen Küche. Mit Feta bestreut wird der Reis zur sättigenden Mahlzeit, kann aber, wie hier, auch sehr gut als Beilage zu gegrilltem Fisch serviert werden.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Reis. Eine Weltreise in Rezepten. 224 Seiten, 29,99 Euro, ZabertSandmann