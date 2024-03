Urlaub am Gardasee: Tipps für den Italien-Trip mit Hund

Urlaub am Gardasee geht auch mit Hund. Was Hund und Halter dort unternehmen können und was es zu beachten gilt, lesen Sie in diesem Artikel.

Der Gardasee ist eines der Top-Reiseziele der Deutschen. Doch nicht nur Touristinnen und Touristen kommen dort auf ihre Kosten, sondern auch Hunde. Das Portal top-hundeurlaub.de empfiehlt, dass Reisende mit Hund am besten in den Monaten Mai, Juni und September an den Gardasee kommen sollten. Denn in dieser Zeit ist es nicht zu warm für den Vierbeiner. Auch die Wassertemperatur ist dann nicht zu hoch.

Was man mit Hund am Gardasee alles unternehmen kann und worauf man achten muss. Ein Überblick.

Was muss man mit Hund am Gardasee beachten?

In Italien herrscht an öffentlichen Orten und Städten eine generelle Leinenpflicht. Dabei darf die Leine nicht länger als eineinhalb Meter sein. Außerdem gibt es auch eine Maulkorbpflicht. Dieser muss immer dabei sein und muss angelegt werden, wenn dies verlangt wird. Und auch in Zügen und Seilbahnen herrscht generell eine Maulkorb- und Leinenpflicht.

Übrigens: Es gibt auch ein paar ruhige Orte am Gardasee, die eine Reise wert sind.

Wo ist es am schönsten am Gardasee mit Hund?

Wer gerne wandert und seinen Hund mit dabei hat, wird am Gardasee gut bedient. Denn viele Wanderrouten rund um den See machen den Aktivurlaub mit Hund möglich.

Die Strada del Ponale (deutsch: Ponalestraße) ist ein Panoramaweg entlang des Gardasees. Neben der Aussicht ist die Straße auch nicht besonders anspruchsvoll für Halter und Tier, denn die Wege sind befestigt. Außerdem ist die Strada del Ponale nur für Fahrradfahrer und Wanderer geöffnet.

Auch der Wasserfall von Varone ist für Hunde zugänglich. Dort können Hund und Halter durch den botanischen Garten schlendern und sich die Wasserfälle anschauen.

Wer gerne etwas Kulturelles unternehmen möchte, kommt laut gardasee.de beim Vittoriale Festival Tener-a-mente auf seine Kosten. Sowohl italienische als auch internationale Künsterinnen und Künstler treten dort im alten Amphitheater auf. Außerdem dürfen auch Hunde mit auf das Festival. Denn pro Konzert gibt es 16 Plätze, die Halter mit ihrem Hund reservieren können.

Wo darf der Hund am Gardasee ins Wasser?

Entlang des Gardasees gibt es immer wieder ausgewiesene Hundestrände - sogenannte Bau Beaches. Der Fido Beach in Manerba del Garda, am südlichen Ende des Gardasees, bietet sogar Hundeschwimmkurse an.

Aber auch an anderen Teilen des Sees können Sie Ihren Hund ins Wasser lassen. Manchmal jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zwischen Garda und Bardolino dürfen Sie beispielsweise nur an den Strand, wenn ansonsten keine weitere Person dort ist.

Eine Übersicht zu den Hundestränden am und um den Gardasee, finden Sie auf gardasee.de.

Übrigens: Die aktuelle Temperatur des Gardasees, kann täglich nachgelesen werden. Und auch die Anreise kann man unter Umständen auch ohne Maut hinkriegen.

Was muss man beachten wenn man mit Hund nach Italien fährt?

Wer mit seinem Hund nach Italien reisen will, muss einige Dinge beachten. Zum einen muss der Hund gechipt sein und der EU-Heimtierausweis muss mitgeführt werden. Außerdem muss der Hund vollständig gegen Tollwut geimpft sein und das mindestens 21 Tage vor Einreise.

Eine Besonderheit in Italien: Laut dem Auswärtigen Amt dürfen keine Tiere, die jünger als 15 Wochen alt sind, in das Land einreisen.