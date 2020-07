11.07.2020

65.000 Masken für die Kliniken

Wie ein Wehringer Unternehmer seine Kontakte nutzte

Roland Stark pflegt schon seit vielen Jahren enge Kontakte zu China. Er ist Großhändler für Sportartikel und europäischer Marktführer im Bereich Billard, Dart und Tischfußball aus Wehringen. Im Februar war bei ihm zufällig ein Geschäftspartner zu Besuch, der seine Unterstützung bei der Beschaffung von MNS-Masken anbot. Roland Stark griff zu – und beschaffte 65000 Masken. Die gab er jetzt an die Wertachkliniken weiter.

„Natürlich weiß ich von der Notlage in Bezug auf Schutzbekleidung. Deshalb habe ich dem Landratsamt die Masken angeboten, und diese haben für mich den Kontakt zu den Wertachkliniken hergestellt“, berichtet Stark. Der gebürtige Bobinger freut sich, die beiden Krankenhäuser in der Region mit einer Großmenge an MNS-Masken unterstützen zu können. „Im April haben wir an den beiden Standorten der Wertachkliniken für die über 600 Mitarbeiter trotz sparsamen Umgangs fünfmal so viele Masken gebraucht wie im gleichen Monat des Vorjahres“, berichtet der Vorstand der Wertachkliniken, Martin Gösele. „Gleichzeitig hat sich der Preis für die MNS-Masken teilweise fast verzehnfacht. Das heißt, die Kosten für die Wertachkliniken sind allein für den Artikel MNS-Maske aufgrund der Corona-Hygienemaßnahmen pro Monat von rund 150 Euro im Normalbetrieb auf über 6000 Euro gestiegen.“ (SZ)

Themen folgen