13:27 Uhr

Abgesperrtes Fahrrad in Schwabmünchen gestohlen

Ein Unbekannter mit weißen Turnschuhen hat in Schwabmünchen ein Mountainbike gestohlen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Freitagmittag gegen 13:15 Uhr in der Burgstraße in Schwabmünchen ein Mountainbike gestohlen. Das Rad war an einem Wohnhaus abgestellt und mit einem Kettenschloss versperrt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein neongrünes Mountainbike der Marke Scott. Der bislang unbekannte Täter trug weiße Turnschuhe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen, Telefon 08232/96060. (cako)

Themen folgen