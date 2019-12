vor 18 Min.

Adventsmarkt der Mittelschule: ein Nachmittag mit Törky und Pukäsa

Der Adventsmarkt der Leonhard-Wagner-Mittelschule sorgt für Begeisterung. Warum einige Stände früher schließen müssen.

Von Uwe Bolten

Schon vor der Eröffnung war die Aula der Leonhard-Wagner-Mittelschule voll: voll mit Stimmen, Verkaufsständen, buntem Licht, Musik und Gerüchen und jeder Menge guter Laune. Die Bitte um Aufmerksamkeit der Moderatorinnen aus der Bühne verhallte trotz Lautsprecherdurchsage im Raum. Nur schwerlich konnten sie die Schüler und deren Angehörige von den Ständen mit den vielseitigen Angeboten zur Begrüßung vor die Bühne locken. „Selten sehe ich in der Aula so viele lachende Gesichter. Wenn ich tagsüber durchgehe, schauen viele weg“, sagte Schulleiter Johannes Glaisner den Zuhörern und eröffnete den dritten Adventsmarkt der Schule.

Die Lehrerinnen Tina Wörle und Sabrina Rießenberger hatten sich bereit erklärt, die Organisation der Veranstaltung zu übernehmen und die Masse an Ständen und Darbietungen in Gesang, Tanz und Schattenspiel zu koordinieren. „Das Echo bei den Klassen zur Mitwirkung bei der Veranstaltung war groß. Dabei ist jede Aktion freiwillig, auch die Teilnahme ist freigestellt“, sagte Konrektorin Sandra Deschler. Die Artikel, die zum Verkauf angeboten wurden, erlebten eine starke Nachfrage, sodass einige Stände knapp eine Stunde nach Beginn wegen Ausverkaufs schließen mussten.

Schulleiter Johannes Glaisner grillt auf dem Adventsmarkt

„Alles was angeboten wird, wurde sowohl im Unterricht als auch zu Hause gefertigt“, sagte Deschler. „An den Laternen haben wird über zwei Wochen gearbeitet“, verriet der junge Verkäufer am Stand mit Aluminiumlampions und ergänzte, dass sich dabei keiner in die Finger geschnitten habe. Fadenbilder, Meisenknödeldächer, verschiedene Varianten Gebäck, ein kleiner Flohmarkt, Weihnachtskarten, Vogelfutterstationen, Schlüsselanhänger, Apfelpunsch und die von Schulleiter Glaisner im Freien gerillten Würstchen fanden großen Absatz. Der Stand mit den Schulburgern „Törky“ und „Pukäsa“ erfreute sich ebenfalls großer Beliebtheit. „Die Kreationen haben sich die Jugendlichen ausgedacht und den Namen nach den Zutaten gewählt“, sagte Hauswirtschaftslehrerin Judith Müller-Weh.

Die Schulburger, Eigenkreationen der Jugendlichen, fanden viele Freunde. Bild: Uwe Bolten

„Die Schüler blühen richtig auf und sie machen es sehr gut. Ich bin total begeistert“, sagte Organisatorin Tina Wörle. „Die Kinder bringen Höchstleistungen mit Begeisterung und Freude. Fast alles geht Hand in Hand“, ergänzte Kollegin Sabrina Rießenberger. Am Stand von Peter Frankenberger, Vorsitzender des Fördervereins, war nicht so viel los. „Es ist wichtig, dass wir hier sind. Viel zu wenig kennen die Arbeit unseres Vereins“, sagte er und fuhr fort: „Der Blick in die fröhlichen und stolzen Augen der Standbetreiber ist unbezahlbar“.

Der Erlös der Veranstaltung wird, wie schon bei den vorhergegangenen Adventsmärkten, Andrea und Vincent, den Patenkindern der Mittelschule, in Ghana zukommen. Seit einigen Jahren unterstützt die Schwabmünchner Schulgemeinschaft die Ausbildung der afrikanischen Schulkinder an der Sunbeam-School in Kokrobite nahe der westafrikanischen Atlantikküste.

