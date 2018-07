vor 10 Min.

Amanda kommt nach Schwabmünchen

Ein Glückskeks für das Publikum – Sebastian Reich und Amanda kommen am nächsten Sonntag nach Schwabmünchen. Foto: Alexey Testov

Für den Auftritt der frechen Nilpferd-Dame verlosen wir fünfmal zwei Karten

Amanda ist ein Nilpferd mit Eigensinn und Humor. Mit ihrer vorlauten und dreist-charmanten Art bringt die sprechende Handpuppe ihre Fans zum Lachen. Ihre Beliebtheit verdankt Amanda dem Mann, der ihr nicht von der Seite weicht – dem Bauchredner und Comedian Sebastian Reich. Er hat die Figur erfunden, er haucht ihr Leben und Charakter ein. Seit 2011 tritt der Würzbürger mit der Puppe Amanda bei „Fastnacht in Franken“ auf. Gemeinsam waren sie schon beim „Kabarett aus Franken“ und bei „Ottis Schlachthof“. Und nun gastiert das Duo am Sonntag, 29. Juli, in der Stadthalle Schwabmünchen. Um 18 Uhr beginnt die Show. Sebastian Reich und Amanda präsentieren dabei ihr neues Programm „Glückskeks“ und begeben sich auf die große Suche nach dem Glück. Doch auch andere Puppen und Figuren wird Sebastian Reich zum Sprechen bringen.

Unsere Zeitung verlost für diesen Comedy-Abend in der Stadthalle fünfmal je zwei Karten. So können Sie bis Donnerstag, 26. Juli, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen unter dem Stichwort “Nilpferd“.

Schicken Sie einfach das Stichwort mit Absenderangaben samt Telefonnummer an unsere Adresse redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de

Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort an unsere Zeitung, Redaktion, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO

Die Gewinner werden telefonisch (Rufnummer nicht vergessen) benachrichtigt und in der Zeitung veröffentlicht. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt. (SZ)

zu 30,85 Euro (zuzüglich VVK 2 Euro) gibt es unter anderem beim Servicepartner unserer Zeitung, dem Fachgeschäft „Crosslauf“, Fuggerstraße 10 in Schwabmünchen.

