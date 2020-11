20:32 Uhr

Auto rollt in Bobingen aus der Parklücke

Aus der Parklücke ist ein Auto in Bobingen gerollt.

Ein Auto rollt auf dem Parkplatz des Bobinger Bahnhofs aus der Parklücke und wird auf einen anderen Parkplatz gesetzt.

Am Donnerstagmorgen stand ein Auto plötzlich auf der Fahrbahn des Parkplatzes am Bobinger Bahnhof. An einer leicht abschüssigen Stelle ist es aus der Parklücke gerollt. Der Fahrer hatte entweder vergessen, die Handbremse zu ziehen, oder einen Gang einzulegen.

Einem Zusammenstoß mit einem anderen parkenden Auto habe es nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Weil sie den Verantwortlichen nicht erreichte, beantragte sie den Abschleppdienst, der das Auto auf einen nahegelegenen, ebenen Parkplatz setzte.



