vor 21 Min.

Autorität, Schlagfertigkeit und Neinsagen

Plätze in Kursen der Königsbrunner Volkshochschule

Die Königsbrunner Volkshochschule hat noch einige freie Plätze bei den nachfolgend aufgelisteten Kursen, die demnächst beginnen.

– einfach und charmant mit Angelika Fischer am Mittwoch, 11. März, von 18.30 bis 21 Uhr im Gymnasium.

für Anfänger mit Serhan Sakliyan, zwölf Abende, jeweils montags, ab dem 16. März von 18 bis 19.30 Uhr in der Via-Claudia-Realschule.

III – Weinregionen in Norditalien mit Rosie Lemberger am Montag, 16. März, von 19 bis 20 Uhr in der Via-Claudia-Realschule.

mit Dr. Jens Schneider am Montag, 23. März, von 19 bis 21 Uhr im Infopavillon 955.

Autorität im 21. Jahrhundert – wie geht so was? mit Dr. Joachim Hüttemann am Dienstag, 24. März, von 19 bis 21 Uhr in der Via-Claudia-Realschule.

Sie den Schmerz weg – die topaktuelle Schmerztherapie, Workshop mit Armin Klingensteiner, zwei Abende, jeweils dienstags, 24. und 31. März, von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Via-Claudia-Realschule.

– sicher unterwegs im Straßenverkehr mit Manfred Gottschalk, zwei Abende, am Dienstag, 24., und Mittwoch, 25. März, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr bei der Verkehrswacht.

Hausgarten-Plan mit Georg Socher, sechs Abende, dienstags ab dem 25. März, von 18 bis 20 Uhr.

sagen lernen mit Hermann Müller am Mittwoch, 25. März, von 19 bis 21.30 Uhr im Gymnasium.

und Anmeldung vhs Königsbrunn im Kulturbüro, Marktplatz 9, Tel. 08231/606-260 oder im Internet unter: www.vhs-augsburger-land.de.

Themen folgen