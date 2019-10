00:34 Uhr

Benefizkonzert zugunsten der Lechfelder Tafel

Bel-Voce singen in der Kirche St. Martin in Kleinaitingen

Die Bel-Voce Gesangssolisten singen zu Allerseelen am Samstag, 2. November, um 19 Uhr in der Kirche St. Martin in Kleinaitingen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden für die Arbeit der Lechfelder Tafel sind gern gesehen.

Die Solisten Bel Voce sind eine Gruppe von klassisch ausgebildeten Sängern, die aus verschiedenen Städten Deutschlands kommen, aber auch aus dem benachbarten Ausland. Sie finden sich, außer ihrer eigenen Konzerttätigkeit, zu Solokonzerten zusammen.

Gegründet wurde das Ensemble im Jahr 2003 von der Mezzosopranistin und Gesangspädagogin Erika Sommer, die auch die künstlerische Leitung hat. Zum Inhalt ihrer Konzerte gehören auch Benefizkonzerte für die Tsunamikatastrophe, für die Aktion Deutschlands hilft, die SOS-Kinderdörfer oder auch für die Flüchtlingshilfe.

Das Repertoire des Ensembles ist breit gefächert – es reicht von Oper, Operette und Musical über Oratorium bis zum sakralen Lied. Sie alle sind, wie der Name schon sagt, Solisten und bilden keinen Chor. (SZ)

