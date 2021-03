06:30 Uhr

Bepflanzte Einkaufswägen bringen den Frühling nach Schwabmünchen

Eine Blühraupe schlängelt sich an der Fuggerstraße entlang: Mit einer Pflanzaktion hat die Werbegemeinschaft den Frühling in die Schwabmünchner Innenstadt geholt.

Plus Mit einer Pflanzaktion hat die Werbegemeinschaft die Schwabmünchner Innenstadt bunter gemacht. Anwohner können einige Beete auch selbst verzieren.

Von Felicitas Lachmayr

Aus den Einkaufswägen sprießen Blumen, auf selbst gebauten Osterzäunen sitzen Hasen aus Holz: Mit einer besonderen Aktion hat die Werbegemeinschaft die Schwabmünchner Innenstadt bunter gemacht. Die Mitglieder verwandelten 35 Einkaufswägen in mobile Blumenbeete und verteilten sie entlang der Fuggerstraße und Luitpoldstraße. Dafür arbeiteten sie mit lokalen Blumenhändlern zusammen.

Und nicht nur das: Fünf Wägen sind mit Erde befüllt. Jeder kann dort etwas einpflanzen und die Wägen dekorieren. Daneben stehen auch kleine Einkaufswägen, die von Kindern begrünt werden können. "Das Frühlingsfest musste coronabedingt ausfallen", sagt Alexandra Wilbert von der Schwabmünchner Werbegemeinschaft. "Mit unserer Aktion wollen wir zumindest im Kleinen den Frühling in die Stadt bringen."

Schwabmünchner Kindergartenkinder basteln Blühraupe aus alten Holzkisten

Dafür haben nicht nur die Mitglieder der Werbegemeinschaft gegraben. Auch andere Gruppen beteiligten sich an der Aktion. Die Ulrichswerkstätten bauten dekorative Osterzäune als alten Holzpaletten und schmückten sie mit Eiern, Hasen und Pflanztrögen. Die Grünen bepflanzten mehrere Fahrräder, der Schwabmünchner Gartenbauverein verzierte den Ludwig-Rößle-Platz.

Die Werbegemeinschaft hat 35 Einkaufswägen bepflanzt und in der Schwabmünchner Innenstadt verteilt. Bild: Werbegemeinschaft Schwabmünchen

Die Kinder des Luise-Scheppler-Kindergartens ließen eine Blühraupe aus mehreren bepflanzten Holzkisten durch die Fuggerstraße schlängeln. An den Bäumen rund um den Stadtplatz hängen Bilder mit Frühlingsmotiven, die das Schwabmünchner Fotokollektiv dort anbrachte. Darüber hinaus beteiligten sich mehrere Einzelhändler an der Oster-Aktion.

Mobile Beete und Dekoration soll bis Ende April die Innenstadt verschönern

Nicht zum ersten Mal verschönerte die Werbegemeinschaft die Schwabmünchner Innenstadt. Schon vor Weihnachten stellten die Mitglieder selbst geschmückte Weihnachtsbäume in der Fuggerstraße auf. "Die Aktion kam bei den Anwohnern so gut an, dass wir jetzt zu Ostern wieder etwas anbieten wollten", sagt Wilbert.

Damit die Blumenkisten auch weiterhin schön blühen, übernimmt das Jugendrotkreuz die Bewässerung. Der Gartenbauverein kümmert sich um die Pflege der Beete. "Abhängig vom Wetter und davon, wie das Angebot angenommen wird, lassen wir die Kisten bis Ende April stehen", sagt Wilbert. "Wir wollen damit ein positives Gefühl in die Stadt bringen in dieser doch recht tristen Zeit."

Weiter Themen aus Schwabmünchen lesen Sie hier:

Themen folgen