vor 37 Min.

Bessere ambulante Versorgung in der Region

Wertachkliniken eröffnen neue Abteilung in Schwabmünchen - ein chirurgisches „Medizinisches Versorgungszentrum“.

Am Montag hat die Wertachklinik in Schwabmünchen ein chirurgisches „Medizinisches Versorgungszentrum“ eröffnet – kurz MVZ genannt. Es verbessert die ambulante Versorgung in der Region.

Patienten bekommen dort vor kleinen und großen chirurgischen Eingriffen eine Untersuchung und Beratung, sowie bei Bedarf die entsprechenden Nachbehandlungen und Nachsorgeuntersuchungen.

Dort können kleinere chirurgische Eingriffe vorgenommen werden

Auch Ambulante Eingriffe werden direkt im MVZ durchgeführt. Dort stehen moderne Behandlungszimmer zur Verfügung, um beispielsweise kleine handchirurgische Eingriffe, Ganglien und Hauttumore zu behandeln oder Krampfadern zu entfernen.

Notfälle werden wie bisher in der Notaufnahme erstversorgt und dann entweder stationär oder aber ambulant behandelt – und bei Bedarf ins MVZ überwiesen.

Patienten, die vom Hausarzt eine Überweisung erhalten haben, können telefonisch direkt im chirurgischen MVZ Schwabmünchen einen Termin vereinbaren. Dort erfolgt dann die erforderliche medizinische Diagnose. Für Patienten mit Hämorrhoidalleiden gibt es eine spezialisierte Sprechstunde.

MVZ soll in Zukunft ein eigenes Gebäude bekommen

Noch ist das MVZ im Krankenhaus untergebracht, in ein paar Jahren soll es aber ein eigenes Gebäude für die gesamte ambulante chirurgische Versorgung an der Wertachklinik in Schwabmünchen geben. Wichtig ist für Vorstand Martin Gösele im Moment aber: „Mit dem MVZ bauen wir das Leistungsspektrum der Wertachkliniken weiter aus und verbessern damit die medizinische Versorgung in der Region.“

Für die Allgemein- und Viszeralchirurgie sind Chefarzt Dr. Pavel Zonca und die Leitende Oberärztin Dr. Joanna Eisenbach verantwortlich, für Unfallchirurgie und Orthopädie der ärztliche Leiter des MVZ, Dr. Jürgen Walter.

Dr. Walter bleibt Durchgangsarzt

Darüber hinaus wird Dr. Walter weiterhin als Durchgangsarzt der Berufsgenossenschaften die Versorgung von Arbeits-, Schul- und Wegeunfällen anbieten.

Terminvereinbarungen für das MVZ sind unter der Telefonnummer 08232/508 577 möglich.

Themen Folgen