Die Bobinger feiern ihren Singold-Sommer stimmungsvoll

Beim Volkfsfest-Ersatz passt vieles zusammen. So entstand etwas für dieses Jahr Ungewöhnliches: Ein (fast) ganz normales Fest.

Vom Bieranstich bis zur Blasmusik, vom Kinderkarussell bis zum Steckerlfisch – der Bobinger Singold-Sommer hat alles, was traditionell zum Bobinger Volksfest gehört – und doch nicht ganz, wie Bürgermeister Klaus Förster erklärt: "Ein richtiges Volksfest durften wir ja nicht veranstalten, auch das klassische Bierzelt ist untersagt." Deshalb habe man sich für eine Art Biergarten unter freiem Himmel entschieden.

Um dabei für ein wenig mehr Atmosphäre zu sorgen, habe man zudem den Platz getauscht und sei vor die Singoldhalle umgezogen. "Der Baumbestand auch rund um den Parkplatz macht das Ganze nicht nur schattiger, sondern auch gemütlicher", so Förster. Insgesamt hatte das Team des Rathauses um Singoldhallen-Chefin Sandra Hartl nur gut zwei Wochen Zeit, um den Bobinger Singold-Sommer auf die Beine zu stellen, Fahrgeschäfte, Imbissstände und Musikprogramm zu organisieren.

Zeit für Gemütlichkeit. Mehr als 2000 Besucher kamen zum Singoldsommer Foto: Anja Fischer

Tatsächlich sorgen die fachmännische Beleuchtung der großen Bäume, die brennenden Feuerschalen und die Kerzen auf den Tischen vor allem am Abend für ein stimmungsvolles Bild. In den gemütlichen Loungemöbeln auf der westlichen Wiese lassen sich die Sommerabende auch sicherlich besser genießen oder dem bunten und abwechslungsreichen Musikprogramm lauschen als in einem stickigen Zelt. Und auch sonst kann man endlich wieder ein größeres Fest besuchen und sich freuen, auch wenn - zumindest noch am Eingang und beim Durchlaufen - die obligatorische Maske und der Hinweis auf die Corona-Regeln einen schlagartig in die Welt mit Covid 19 zurück katapultieren.

Trotzdem: Endlich geht wieder etwas, der Bobinger Singold-Sommer verleiht dem August einen Anstrich von Normalität. Das ist die vorherrschende Meinung der Besucher, wie die von Matthias Scherer aus Bobingen. "Ein Bier hier mit Freunden genießen, das ist schon was Schönes!" Er freue sich, so Scherer, dass die Gemeinde sich für ein Fest entschieden und nicht so wie viele andere alles abgesagt habe. "Das hat zumindest einen Hauch Normalität und wir genießen das sehr." Deshalb sei man gerne zu einem abendlichen Besuch vorbei gekommen.

Endlich wieder Karussell fahren. Das begeisterte die kleinsten Besucher beim Singoldsommer Foto: Anja Fischer

Positiv überrascht zeigte sich Scherer von der gemütlichen Gestaltung. "Man möchte nicht glauben, dass das ein Parkplatz vor einer Stadthalle ist", lobte er und stieß mit seinen Freunden auf den gelungenen Abend an. Die teilnehmenden Imbissbesitzer und Kinderfahrgeschäfte freuen sich ebenfalls, dass sie wieder an den Start gehen können. "Auch wenn sich beim Aufbau gezeigt hat, dass wir ein bisschen aus der Übung sind", lacht Yvonne Zech vom Getränkeausschank. "Wir freuen uns, dass wir wieder loslegen können und auch, dass das Fest so gut angenommen wird, trotz der hohen Temperaturen." Das sieht auch der Bobinger Imbissbetreiber Alois Gmähle so. "Klar, die Handgriffe sitzen am ersten Tag nicht mehr so automatisch, wir hatten ja jetzt fast zwei Jahre Pause", erzählt er. "Es ist aber wirklich toll, jetzt wieder auf einem Fest zu bewirten." Das sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität.

Am zweiten Abend kamen mehr als 1200 Besucher zum Singold-Sommer

Eintausend Sitz- und fünfhundert Stehplätze hat der Bobinger Singold-Sommer insgesamt zu bieten. Um die Besucherzahl im Griff zu haben, wird am Eingang mitgezählt. Und das Angebot wird von den Besuchern gerne angenommen, wie Sandra Hartl berichtet: "Über den Öffnungszeitraum verteilt hatten wir am ersten Abend über elfhundert Besucher, am zweiten Abend waren es sogar über 1260", freut sie sich. Dabei habe sich gezeigt, dass die Nachmittage für viele wohl zu heiß waren. "Aber an den Abenden waren dafür sehr viele Besucher da." Da habe man die lauen Nächte genießen können.