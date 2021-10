Freizeit: Bekommt Bobingen einen Indoor-Spielplatz?

Plus Ein Investor möchte im Bobinger Gewerbegebiet einen Indoor-Spielplatz bauen. Im Bobinger Bauausschuss diskutiert man vor allem über rechtliche Fragen.

Dient ein Indoor-Spielplatz der sportlichen Betätigung oder ist es doch eher eine Vergnügungsstätte? Das hänge stark vom Konzept des jeweiligen Betreibers ab und lasse sich pauschal nicht einfach beantworten, stellte der Bobinger Bauausschuss fest. Ein Investor hatte eine Bauvoranfrage gestellt. Darin wollte er erfahren, ob die Errichtung eines solchen Hallenspielplatzes in einer bereits bestehenden Halle im Gewerbegebiet nahe der Max-Fischer-Straße genehmigt werden könne.