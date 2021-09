Bobingen

vor 34 Min.

Kindern basteln in Bobingen für den Frieden

Geschichten aus der Bibel bekamen die Kinder der Kinderbibelwoche in der evangelischen Kirche vorgespielt.

Plus 40 Buben und Mädchen beteiligen sich an der Kinderbibelwoche in Bobingen. Die Organisatorinnen haben sich trotz Corona ein buntes Programm einfallen lassen.

Von Anja Fischer

Eine Kinderbibelwoche im Gottesdienstformat – die evangelische und die katholische Gemeinde in Bobingen haben damit auf die aktuelle Situation reagiert und sich schon bei den Vorbereitungen viel Mühe gemacht. Immerhin musste für jedes der teilnehmenden knapp 40 Kinder ein buntes Bastelpaket zusammengestellt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .