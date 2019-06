vor 35 Min.

Bobingen macht Tempo beim Ausbau der Point

Die Planung für das Baugebiet am Schwettinger Weg schreitet in Bobingen voran. Dabei sind derzeit Hochwasserschutz und Verkehrssicherheit wichtige Themen.

Von Elmar Knöchel

Es entsteht immer mehr neuer Wohnraum in der Stadt. Bei der Nachverdichtung in der Innenstadt lösen große Mehrfamilienhäuser die aufgegebenen Bauernhöfe ab und gleichzeitig entstehen in einst großen Gartengrundstücken Einfamilienhäuschen in zweiter Reihe. Zusätzliche Bauplätze schafft die Stadt durch die Ausweisung neuer Baugebiete. Kaum ist die Erschließung des Baugebiets an der Herbststraße in der Siedlung abgeschlossen, tritt die Planung für das Neubaugebiet „Point IV“ am Schwettinger Weg in die heiße Phase.

Wenn in der Siedlung die Bagger anrollen und die Gruben für die ersten neuen Häuser an der Herbststraße ausgehoben werden, sollen am Westrand der bestehenden Point bereits die Erschließungsarbeiten anlaufen. 48 Bauplätze, hauptsächlich für Einfamilienhäuser, sollen hier an der Ecke südlich der Wertachstraße entstehen. Die Fertigstellung des Areals ist für Herbst 2020 geplant. Danach können die Häuslebauer hier ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen.

Spezielle Maßnahmen sind beim Neubaugebiet wegen der Singold nötig

Dass es so schnell gehen kann, liegt hauptsächlich am angewandten Verfahren. Die Erstellung des Erschließungsplanes läuft parallel zum Bebauungsplanverfahren. So wird keine Zeit vertan und beide Pläne sollen, so die Zeitkalkulation, gemeinsam zum Abschluss gebracht werden. Ein wichtiger Punkt, den es zu berücksichtigen gilt, ist der Hochwasserschutz. Da ein Teil des Gebietes in den Überflutungsbereich der Singold hineinragt, müssten laut Planungsbüro spezielle Maßnahmen, natürlich in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt, durchgeführt werden. Es wären der mittlere Höchstgrundwasserstand und die Ablaufmöglichkeiten bei Starkregenereignissen zu berücksichtigen. Dazu müsse das bestehende Gelände modelliert, das heißt hauptsächlich aufgefüllt werden, so das Planungsbüro aus München.

Gleichzeitig werde der Schwettinger Weg zurückgebaut und nurmehr als Geh- und Radweg eingestuft. Um keine zusätzliche Bodenversiegelung zu bewirken, werde der Weg dann eine sogenannte „wassergebundene Decke“ erhalten. Dies mache eine Versickerung von Wasser auch in diesem Bereich möglich. Gleichzeitig trage der Rückbau des Schwettinger Weges auch zur Steigerung der Verkehrssicherheit bei. Da das Baugebiet über eine eigene Zufahrt in Form einer Ringstraße erschlossen werden solle, würde eine zweite Zufahrt zur Wertachstraße vom Schwettinger Weg aus in so kurzem Abstand eine Risikoerhöhung bedeuten. Dies werde durch den Rückbau vermieden.

In der Point IV soll es keinen landwirtschaftlichen Verkehr mehr geben

Allerdings bliebe eine Zufahrtsbreite von 3,50 Meter erhalten, um der Feuerwehr eine Durchfahrtsmöglichkeit zu ermöglichen. Für den landwirtschaftlichen Verkehr werde es keine durchgängige Verbindung mehr geben. Vielmehr müssten die angrenzenden Wiesen über einen noch auszubauenden Weg nahe dem Krankenhaus angefahren werden. Dadurch werde erreicht, dass das Wohngebiet kein Agrarverkehr mehr entsteht. In der Vergangenheit hatten Anwohner und Spaziergänger wiederholt geklagt, dass der Weg als schnelle Abkürzung von Agrarfahrzeugen benutzt werden, deren Weg hier weder Ziel noch Ursprung habe.

Das ist auch der Grund, warum am südöstlichen Ende des Baugebietes die Anbindung für den nächsten Bauabschnitt noch nicht erstellt wird. Dies solle erst passieren, wenn dort ein weiteres Baugebiet realisiert werde. Denn ansonsten bestünde die Gefahr, dass der landwirtschaftliche Verkehr dann doch vom Schwettinger Weg aus in das Wohngebiet einfahre.

Nach kurzen Rückfragen seitens der Stadträte, hauptsächlich zu Einzelheiten des Hochwasserschutzes, wurde das vorliegende Erschließungskonzept einstimmig gebilligt und somit der Weg für die weitere Planung frei gemacht.

Themen Folgen