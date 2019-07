vor 20 Min.

Das 20. Mostfest steht vor der Tür

Verein für Gartenbau und Landespflege feiert in Großaitingen. Jugendgruppe entsteht

Von Hieronymus Schneider

Im Jahr 2000 hat es begonnen, das Mostfest des Vereins für Gartenbau und Landespflege, am Samstag wird es zum 20. Mal gefeiert. Die Grundlage dafür wurde ein Jahr vorher mit der Errichtung einer Mosterei im alten Bauhof gegenüber des Friedhofs geschaffen. Am 17. September 1999 wurde diese in Betrieb genommen, und von da an konnten alle Großaitinger ihre Äpfel und Birnen zum Pressen von Most dort abliefern. Am 5. August 2000 wurde das erste Mostfest im Nebengebäude und einem Zelt gefeiert, seitdem fand es jedes Jahr vor der neuen Obsternte statt.

Aus dem Protokoll des ersten Mostfestes der damaligen Schriftführerin Helga Karrer ist handschriftlich vermerkt: „Am 5. August fand unser erstes Mostfest statt. Zuvor waren zwei Ausschusssitzungen in der Mosterei vorausgegangen, um alles zu besprechen und den selbst hergestellten Most und Apfelsaft vorzukosten. Obwohl das Wetter regnerisch war, kamen die Leute in Scharen, und so konnten wir circa 250 Personen verköstigen mit Rollbraten, Bratwürsten, Zwiebelkuchen, Schmalzbroten und dazu den gehaltvollen, süffigen Most. Die Stimmung war dementsprechend. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun, aber alle Gäste bestätigten, dass dies ein bombiges Fest war. So war auch unser Vorstand Erwin Böckeler überglücklich, weil die Kasse stimmte und die Arbeit sich gelohnt hatte, da er doch schwere Bedenken hatte, ob bei diesem Wetter überhaupt jemand kommen würde.“

Die heutige Vorsitzende Renate Hutter erinnert sich, dass die Wirkung des süffigen Mostes anfangs von vielen honorigen Besuchern völlig unterschätzt wurde, die danach erhebliche Schwierigkeiten hatten, auf ihre Fahrräder zu steigen. Inzwischen ist das Mostfest auf eine zugelassene Teilnehmerzahl von 400 Personen angewachsen und der ausgeschenkte Most wird zugekauft. Aber es gibt auch Bier, eine Cocktailbar und nicht alkoholische Getränke zu den traditionellen Grillspezialitäten und Käseplatten. Der selbst gebackene Zwiebelkuchen darf natürlich nicht fehlen. Das Zelt des Katholischen Burschenvereins wird vor der Mosterei aufgestellt, um vor Regen zu schützen.

Die Friedenstraße wird für das Mostfest vom Samstag, 9 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, zwischen Kirchgässle und Kornblumenweg für den Straßenverkehr gesperrt. Zum Jubiläumsfest gibt es eine Sonderaktion. „Jedes neue Mitglied, das beim Fest in den Verein eintritt, bekommt zwei Getränke umsonst. Außerdem werben wir für den Aufbau einer Kinder- und Jugendgruppe“, erklärt Renate Hutter.

Die musikalische Unterhaltung übernimmt Karlheinz Hornung live mit Hautnah music. Das Fest beginnt am Samstag, 3. August, um 18 Uhr.

Themen Folgen