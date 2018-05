vor 42 Min.

Das stille Örtchen ist oft geschlossen

Wie geht es mit der öffentlichen Toilette weiter?

Die öffentliche Toilette am Königsbrunner Marktplatz war Thema in der zurückliegenden Stadtratssitzung. Das Problem: Außerhalb der Marktzeiten ist das Gebäude meistens zugesperrt.

Stadtrat Alwin Jung (Grüne) kritisierte, dass sich trotz mehrerer Anfragen seinerseits zu dem Thema nichts geändert habe. Eine öffentliche Toilette, die immer zugesperrt sei, sei aber wenig sinnvoll. Zudem sehe das Häuschen mittlerweile auch ziemlich schäbig aus.

Jürgen Göttle (Freie Wähler) berichtete zudem, dass ihn Rollstuhlfahrer angesprochen hätten, dass das Haus – wenn es denn mal offen ist – mit den Rollstühlen unmöglich zu befahren sei. Er regte einen Ortstermin mit Betroffenen an, um auszuloten, welche Änderungen nötig wären, um die Toilette befahrbar zu machen. Jürgen Raab (Freie Wähler) sprach das System der „Netten Toilette“ an, das in einigen Städten angewendet wird. Dabei stellen Gastronomen und Unternehmer ihre Toiletten zur allgemeinen Verfügung und bekommen dafür einen Reinigungszuschuss von der Kommune. Die Stadt will das System prüfen. (adi)

