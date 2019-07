vor 57 Min.

Der Kunstverein huldigt Picasso, Mondrian und eigenen Künstlern

Die Augsburger Künstlerin Amelie Kratzer wird sich mit dieser Arbeit in Mischtechnik an der Mitgliederausstellung zum Stadtjubiläum beteiligen. Foto: Ingeborg Anderson

Mit seinem Beitrag zum Stadtjubiläum gibt der Kunstverein Bobingen einen Überblick über seine künstlerischen Aktivitäten.

Kleine und große Künstler, Kunstschüler, Amateure und Profis vereint die neue Ausstellung in der Galerie des Unteren Schlösschens. Der Kunstverein widmet sie als seinen Beitrag zum 50. Jahrestag der Stadterhebung. Er gibt damit gleichzeitig Einblick in die vielfältigen künstlerischen Aktivitäten im Unteren Schlösschen, denn jedes künstlerisch aktive Vereinsmitglied steuert eine Arbeit bei.

Kinderkunst mit großen Vorbildern

Die Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange. An den Wänden des Rondells in den Galerieräumen lehnen farbenfreudig Bilder: Pablo Picasso? Piet Mondrian? Ja, und von anderen Künstlern der klassischen Moderne, aber mit den Augen junger Künstler gesehen. Es sind Bilder, die in der Kinderkunstschule des Vereins unter Anleitung der Bildhauerin und Grafikerin Brigitte Steininger entstanden sind.

Und immer wieder treffen an diesem Nachmittag Vereinsmitglieder ein, die haupt- oder nebenberuflich arbeiten, um ihre Werke für die Ausstellung abzugeben. Beirätin Margit Hafner, die die Arbeiten entgegennimmt, erklärt das Konzept der Ausstellung: „Jede Gruppe hat einen Raum der Galerie zur Verfügung.

Auch Fotografien und Plastiken sind zu sehen

Die Malkinder haben das Rondell, im Stucksaal werden die Profis sein und die Amateure im Gewölbesaal“, sagt sie. Etliche Werke lehnen auch hier schon an den Wänden oder sind im Raum aufgestellt. Sie warten auf die Jury, die ihnen ihren endgültigen Platz in der Ausstellung zuweisen wird.

Bereits jetzt zeigt sich die große Vielfalt des künstlerischen Schaffens im Verein – Objekte, Plastisches, Fotografie, Malerei und Grafik von realistisch bis abstrakt. Also darf man erwarten, in der Ausstellung Interessantes und Anregendes zu entdecken.

Außerdem hat sich der Vorstand des Kunstvereins zu den beiden Festwochen des Stadtjubiläums, die im Schlösschenpark stattfinden, zusätzlich etwas einfallen lassen: Zum Zeitpunkt der Veranstaltungen werden Galerieräume und Bistro geöffnet sein, und die Besucher sind eingeladen, sich über den Kunstverein und seine Aktivitäten zu informieren.

Diesmal Vernissage mit Konzert

Auch die Vernissage zur Mitgliederausstellung kann angenehm mit einem Veranstaltungstermin verbunden werden: nämlich am Donnerstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr vor dem Konzert von Tom & Flo im Schlösschenpark. Und zuvor kann noch die Installation, welche die vormalige Vorsitzende des Vereins, Christina Weber, am Weiher des Schlösschenparks eingerichtet hat, ansehen.

Die Ausstellung ist ab Donnerstag bis Ende Juli in der Galerie im Unteren Schlösschen, Römerstraße 73, zu sehen. Geöffnet ist am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. (inge)

