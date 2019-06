vor 55 Min.

Der Weg zum Gold ist kein leichter für Kim-Johann Tiefnig

Kim-Johann Tiefnig fuhr mit seinem blauen Magirus-Deutz-Lastwagen quer durch Kanada, um in Yukon Gold zu suchen. Unterwegs hatte das Fahrzeug eine Panne. In dieser Werkstatt wurde er fündig: Dort konnte er die Lichtmaschine wieder reparieren lassen.

Auf der Reise zum Claim am Yukon in Kanada hat der Langerringer Kim-Johann Tiefnig einige Schwierigkeiten.

Von Daniel Weber

Die Goldsuche ist kein Kinderspiel – das wusste Kim-Johann Tiefnig spätestens, seit er 2018 an der DMAX-Castingshow „Goldrausch am Yukon“ teilnahm. Nun zeigt sich, dass schon der Weg zum Claim zur Herausforderung werden kann.

Der Langerringer gehörte zu den Gewinnern der Show und darf deshalb in einem Claim am kanadischen Fluss Yukon eine Saison lang selbst nach Gold schürfen. Am 13. Mai traf er in Halifax ein, das an der Ostküste Kanadas liegt. Schon vorher ließ er einen alten Magirus-Deutz-Lastwagen dorthin verschiffen, mit dem er zu seinem rund 7500 Kilometer entfernten Ziel am Yukon fahren wollte – mit schweren Fahrzeugen kennt sich der Kranfahrer bestens aus.

Die Fähre mit dem Lastwagen verspätete sich

Doch der Lastwagen kam nicht wie geplant an: Das Transportschiff hatte Verspätung, erst vier Tage später konnte sich Tiefnig hinter das Steuer setzen. „Durch die Verspätung der Fähre haben sich meine Pläne alle ein wenig über den Haufen geworfen“, berichtet der Goldgräber. Auf dem Weg zum Yukon wollte er immer wieder für einige Tage Bekannte besuchen. Diese Aufenthalte musste er wegen der Verzögerung auf ein Minimum beschränken.

An Reisetagen wollte Tiefnig mit dem Lastwagen etwa 1200 bis 1400 Kilometer schaffen. Auf der ersten Etappe ging noch alles gut: Wie geplant traf Tiefnig in Warwick einen Bekannten. Bei ihm blieb er zwei Tage und montierte unter anderem einige Teile an sein Fahrzeug.

Der nächste Tag führte ihn Richtung Ottawa. Auch dort besuchte er Bekannte, diesmal nur für ein paar Stunden. Anschließend fuhr er bis nach Einbruch der Dunkelheit weiter. „Leider war dann mitten in der Nacht die Fahrt zu Ende, da meine Lichtmaschine den Dienst versagte“, berichtet der gelernte Kranfahrer.

In Kanada haben die Lichtmaschinen 12 Volt, nicht 24

Passende Ersatzteile habe er nicht an Bord gehabt, also begab sich Tiefnig am nächsten Morgen auf die Suche nach einem Händler. „Ich musste dann feststellen, dass es etwas schwieriger war als gedacht. Denn die Lastwagen in Kanada laufen alle auf 12 Volt und nicht wie in Europa mit 24-Volt-Anlagen.“ Schließlich fand Tiefnig eine alte Werkstatt, die seinen Worten nach einem Bosch-Autoelektrik-Händler ähnelte. Dort sei er sehr nett und schnell bedient worden und habe seine Lichtmaschine nach nur vier Stunden Reparatur wieder einbauen können. „In Deutschland schier unmöglich“, kommentierte er den Service. Trotz der zeitaufwendigen Werkstattsuche kam Tiefnig an diesem Tag noch 800 Kilometer weit und brachte somit das erste Drittel der Strecke hinter sich.

Der restliche Teil verlief deutlich ruhiger: Am Sonntag, 26. Mai, rollte der Lastwagen schließlich in Whitehorse ein, wo sich Tiefnig mit einem Kollegen traf, den er vergangenes Jahr bei den Arbeiten im Rahmen der Castingshow kennengelernt hatte. Am Tag darauf brachte er die letzten 530 Kilometer hinter sich und kam endlich in Dawson City an – zwei Tage später, als er nach der Panne mit der Lichtmaschine veranschlagt hatte und zwei Wochen nach dem ursprünglich geplanten Starttermin in Halifax.

Themen Folgen