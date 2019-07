17.07.2019

Der schwere Auszug aus dem Martin-Luther-Haus

Unter Taizé Gesängen trugen die Gemeindemitglieder in einer Prozession das Vorsteherkreuz , die Altarbibel und die liturgischen Gegenstände vom Martin-Luther-Haus zur Kirche St. Johannes.

Die evangelisch-lutherische Gemeinde holt ihre Mitglieder unter ein Dach. Bei einigen überwiegt beim Auszug aus dem Martin-Luther-Haus noch Kummer und Schmerz.

Von Andrea Collisi

Manchem Bürger, der um das Martin-Luther-Haus (MLH) wohnt, ist es vielleicht nur ein Gebäude, das man gut loslassen können müsste. Andere verbinden mit dem Gemeindezentrum mit festem Gottesdienstraum weit mehr. Sie knüpfen persönliche Erinnerungen wie Hochzeit, Taufe der Kinder wie weitere Erlebnisse daran, und blieben dem letzten Akt fern. Auch Bettina Deuß ist traurig „Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit mich umzugewöhnen.“

Sie gehört jedoch zu denen, die gerade darum bewusst ein letztes Mal im MLH feiern, Gott danken wollen für die schönen Momente und um sich zu verabschieden. „Ich kam aus Nordrhein-Westfalen, wurde hier wunderbar aufgenommen; habe frohe Stunden verbracht“, unterstreicht Deuß ihren Wehmut. Ganz bewusst trägt sie später den Taufkelch bei der Prozession zur Mutterkirche St. Johannes. Auch Katholiken sowie Pfarrer Bernd Leumann waren gekommen. Bevor die Kirche „Maria unterm Kreuz“ gebaut war, hatten die Katholiken hier Aufnahme gefunden, ihre Gottesdienste im MLH gefeiert. Später schenkte man den evangelischen Mitchristen das Vorsteherkreuz.

Aller Bürgermeister waren da

Von der Stadt Königsbrunn war neben einigen Stadträten auch Günther Riebel von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft gekommen. Man sei ja über die von der GWG gebauten Wohnungsblöcken quasi Nachbar - er habe sich gefreut über die Einladung. Alle drei Bürgermeister waren am Ende zugegen. Ursula und Alwin Jung verbindet persönliche Erinnerungen mit dem MLH, da ihre Töchter dort getauft und konfirmiert, sie selbst sich in diesen Jahren aktiv eingebracht hatten.

Viele Menschen hatten sich gute Gedanken gemacht, wie man diesen Tag würdig gestaltet. In den Liedzeilen wurde vom Gospelchor unter Leitung des Dekanatskantors Hans Georg Stapff, das Vertrauen, die Zuversicht auf Gott und die Gemeinschaft der Glaubenden unterstrichen. Im Lesungstextes wurde an Abraham erinnert, der aufgefordert wurde aufzubrechen und ins gelobte Land zu ziehen.

Verständnis für Schmerz und Kummer

In seinen Predigtworten betonte Pfarrer Ernst Sperber, dass er Verständnis habe für den Schmerz und Kummer, unterstrich jedoch auch die wirtschaftliche Verantwortung zur Konzentration. Man könne nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben: „Gerade wir Christen sollten da der Politik es vorleben.“ Sperber sprach seine Zuversicht aus, dass das Zusammenwachsen gelänge.

Zuvor hatte Dekanin Doris Sperber-Hartmann der langjährigen Mesnerin Manuela Mayer und ihrer Unterstützerin, Charlotte Wiedenbauer, gedankt und mit einem Segen aus dem Dienst im MLH verabschiedet. Am Ende wurde das Gebäude von Vertrauensmann Alfred Rauhut abgeschlossen und der Schlüssel symbolträchtig und stellvertretend für die noch unbekannte Leiterin der künftigen Kita an Claudia Kreiser, der Leiterin des Johannes-Kindergarten, zur Aufbewahrung übergeben.

Prozession zur Mutterkirche St. Johannes

Dann zogen die Gemeindemitglieder in einer Prozession vom MLH zur Mutterkirche St. Johannes. Feierlich wurden die wesentlichen liturgischen Gegenstände mitgeführt und in St. Johannes an ihre künftige Plätze getragen. Darunter das Vorsteher-Kreuz, der Taufkelch und die Altarbibel sowie die Vasa Sacra, Gerätschaften die bei der Liturgie eingesetzt werden. Zu den typischen protestantischen Altargegenständen gehören neben dem Altarkreuz und Altarleuchter, die Weinkanne, der Abendmahlskelch, und die Patene, wie der Abendmahlsteller heißt.

In der Kirche angekommen, wurde die Altarbibel mit der von St. Johannes ausgetauscht. „Ich kann allen Gemeindemitgliedern versichern, es steht in beiden dasselbe darin“, lockerte Pfarrer Ernst Sperber die Handlung auf.

Unter der Gestaltung des evangelischen Kirchenchores wurde in St. Johannes der Gottesdienst mit einem Abendmahl, an welchem auch Katholiken teilnahmen, beendet. Im Anschluss saß man noch bis in die Abendstunden beim Essen zusammen.

Im Nebenraum konnten Interessierte die Ausstellung mit Fotos über die Geschichte des MLH und Erinnerungsstücken betrachten. Fotos und Briefe der ehemaligen MLH-Pfarrer hingen dort sowie ein Alphabet der Aktivitäten von Eva Knittel. Ein Aquarell über das MLH vom Künstler Klaus-Peter Glaser fand im Gemeindezentrum Platz neben dem, das er seinerzeit vom alten Gemeindesaal gemalt hatte.

Themen Folgen